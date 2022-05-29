Верещук предупредила жителей оккупированных территорий о "проблемах" от получения паспорта РФ

Вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей оккупированных территорий не получать российское гражданство из-за вероятных проблем от него в долгосрочной перспективе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Советую не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", - отметила чиновница.

Также она, "не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы", призвала таких украинцев переезжать на подконтрольную территорию, несмотря на то, что это сейчас также "непросто".

"Многие должны принимать тяжелые судьбоносные решения для себя и своих семей... Находите пути и возможности. Ибо, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей", - подчеркнула глава Минреинтеграции.

Она также высказала предположение, что нынешняя война будет длиться дольше, "чем ожидалось", и будет при этом более кровавой, поскольку Украина не намерена отдавать оккупированные территории, а должна их отвоевать.

Напомним, что президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также он действует для жителей созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств (ранее они указывались в качестве "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины").

Украинское Министерство иностранных дел заявило, что указ Путина юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий, в частности не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины.