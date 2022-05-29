Верещук попередила жителів окупованих територій про "проблеми" від отримання паспорта РФ

Віце-прем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає жителів окупованих територій не отримувати російське громадянство через ймовірні проблеми від нього в довгостроковій перспективі. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Раджу не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди", - наголосила чиновниця.

Також вона, "не заглиблюючись у юридичні, політичні та моральні питання", закликала таких українців переїжджати на підконтрольну територію, незважаючи на те, що це зараз також "непросто".

"Багато хто з них зараз має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей... Знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей", - наголосила глава Мінреінтеграції.

Вона також висловила припущення, що нинішня війна триватиме довше, "ніж очікувалося", і буде при цьому кривавішою, оскільки Україна не має наміру віддавати окуповані території, а повинна їх відвоювати.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощення порядку отримання громадянства РФ для мешканців Херсонської та Запорізької областей України.

Також він діє для жителів створених Росією на окупованих територіях "ДНР" і "ЛНР", які сама РФ тепер визнає в якості незалежних держав (раніше вони вказувалися як "окремі райони Донецької та Луганської областей України").

Українське Міністерство закордонних справ заявило, що указ Путіна є юридично нікчемним і не матиме правових наслідків, зокрема не вплине на належність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України.