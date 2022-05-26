Квиток у РФ-концтабір: у Зеленського відреагували на паспортизацію окупованих територій

Жодних перспектив у країни-агресора Росії щодо роздачі своїх паспортів на тимчасово захоплених українських територіях немає.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді і безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні - символ хоробрості і героїзму. Російський паспорт - мітка ізгоя. Наші люди вільно подорожують світом без віз і кордонів. Навіщо їм квиток " – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що Путін напередодні підписав указ про застосування спрощення порядку отримання громадянства РФ для жителів Херсонської та Запорізької областей України, а також створених Росією на окупованих територіях "ДНР" та "ЛНР", які сама РФ тепер визнає як незалежні держави.

Раніше такий порядок діяв лише для мешканців "окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Так, у Маріуполі окупаційна влада в середу, 25 травня, розпочала процедуру видачі російських паспортів.