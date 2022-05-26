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Билет в РФ-концлагерь: у Зеленского отреагировали на паспортизацию оккупированных территорий
Никаких перспектив у страны-агрессора России по раздаче своих паспортов на временно захваченных украинских территориях нет.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня - символ храбрости и героизма. Российский паспорт - метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ- концлагерь?" – отметил Подоляк.
Напомним, что Путин накануне подписал указ о применении упрощении порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее такой порядок действовал только для жителей "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Так, в Мариуполе оккупационные власти в среду, 25 мая, начали процедуру выдачи российских паспортов.