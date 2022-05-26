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Общество
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Билет в РФ-концлагерь: у Зеленского отреагировали на паспортизацию оккупированных территорий

Фото: Depositphotos

Никаких перспектив у страны-агрессора России по раздаче своих паспортов на временно захваченных украинских территориях нет.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня - символ храбрости и героизма. Российский паспорт - метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ- концлагерь?" – отметил Подоляк.

Напомним, что Путин накануне подписал указ о применении упрощении порядка получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также созданных Россией на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", которые сама РФ теперь признает в качестве независимых государств.

Ранее такой порядок действовал только для жителей "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Так, в Мариуполе оккупационные власти в среду, 25 мая, начали процедуру выдачи российских паспортов.

Автор:
Светлана Манько