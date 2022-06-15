Казахстан не будет нарушать западные санкции против России, - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет нарушать западные санкции против Российской Федерации.

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Об этом Токаев рассказал в интервью одному из российских телеканалов.

"Санкции есть санкции. Тем более мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада. Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой", - сказал президент Казахстана.

В то же время он отметил, что работа его страны с Россией продолжается, и все заключенные договоры остаются в силе.

"Я уверен, что Россия справится с нынешними трудностями. Россия очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях", - сказал Токаев.

Напомним, что Евросоюз 14 июня отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.