В ЕС призвали Сербию пересмотреть отношения с Россией - СМИ

Европарламент решил потребовать от Сербии пересмотреть свои политические отношения с Россией в области экономики и обороны. Об этом сообщат Euractiv со ссылкой на отчет, который, как утверждают в издании, должен быть одобрен в начале этой недели комитетом по внешней политике Европейского парламента (AFET).

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В ЕС уверены, что власти Сербии должны принять политику Евросоюза в отношении РФ, если страна хочет стать членом блока.

В отчете Комиссии, на котором основан проект документа, указано, что Сербия является одной из немногих европейских стран, не присоединившихся к международным санкциям против РФ. Комитет также призвал новые власти Сербии продемонстрировать "подлинную и недвусмысленную приверженность ценностям, стандартам и правилам ЕС".

В документе также сказано, что Сербия должна согласовать свою позицию по внешней политике и политике безопасности, включая санкции против отдельных лиц, групп и организаций из России и Беларуси.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что государства, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны ввести санкции против России. В частности, речь шла о Сербии.

Отметим, что Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины, но вот против самой РФ Белград решил не вводить какие-либо ограничения.