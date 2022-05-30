Сербия договорилась с Россией о поставках газа по "очень выгодной цене", – президент Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным новый контракт на поставку газа из РФ. По его словам, Сербия будет получать газ "по очень выгодной цене", а контракт подпишут на три года, сообщает телерадиокомпания РТС.

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"Цена на газ будет составлять от 310 до 408 долларов за тысячу кубометров, то есть убедительно лучше цен в Европе, остается вопрос цены на дополнительные объемы 800 млн кубометров газа, потому что наше потребление увеличилось", — рассказал президент Сербии.

Он уже отправил письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы завтра обсудить новые объемы газа. Вучич рассчитывает, что российский монополист предложит Сербии сниженную цену на дополнительные объемы газа.

"Это будет в 10-12 раз меньше, чем будут платить другие в Европе", - сказал Вучич добавив, что стратегическое партнерство между РФ и Сербией будет укрепляется в дальнейшем.

Отметим, что, согласно предыдущему контракту, РФ установила цену на свой газ для Сербии на уровне 270 долларов за тысячу кубометров.