Сербія домовилася з Росією про постачання газу за "дуже вигідною ціною", – президент Вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що обговорив зі своїм російським колегою Володимиром Путіним новий контракт на постачання газу із РФ. За його словами, Сербія отримуватиме газ "за дуже вигідною ціною", а контракт підпишуть на три роки, повідомляє телерадіокомпанія РТС.

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"Ціна на газ становитиме від 310 до 408 доларів за тисячу кубометрів, тобто переконливо краща за ціни в Європі, залишається питання ціни на додаткові обсяги 800 млн кубометрів газу, тому що наше споживання збільшилося", - розповів президент Сербії.

Він уже надіслав листа голові "Газпрому" Олексію Міллеру, щоб обговорити нові обсяги газу. Вучич розраховує, що російський монополіст запропонує Сербії знижену ціну на додаткові обсяги газу.

"Це буде в 10-12 разів менше, ніж платитимуть інші в Європі", - сказав Вучич, додавши, що стратегічне партнерство між РФ та Сербією буде зміцнюватися надалі.

Зазначимо, що згідно з попереднім контрактом РФ встановила ціну на свій газ для Сербії на рівні 270 доларів за тисячу кубометрів.