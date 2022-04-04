Вучича переобрали президентом Сербії у першому турі, але його партія втратила абсолютну більшість у парламенті

Чинний президент Сербії Александр Вучич переміг на президентських виборах, що пройшли 3 квітня, вже у першому турі. За попередніми даними Республіканської виборчої комісії за результатами опрацювання голосів з дільниць, де проживає 96,1% виборців, Вучич отримав підтримку 58,55% громадян.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Друге місце на виборах посів генерал і колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Сербії Здравко Понош, якого підтримала коаліція опозиційних партій "Об'єднані для перемоги Сербії".

У той же час на позачергових парламентських виборах, що пройшли одночасно з президентськими, блок партій, очолюваний Сербською прогресивною партією Вучича, за даними з дільниць, де проживає 95,7% виборців, отримав 42,9% голосів, завдяки чому може розраховувати на 120 мандатів з 250.

При цьому СПП різко погіршила свій результат відносно виборів 2020 року, які бойкотувала ціла низка опозиційних партій. Тоді вона отримала 60,65% голосів та 188 депутатських місць.

Її традиційний коаліційний союзник — Соціалістична партія Сербії на чолі з головою парламенту і колишнім прем'єр-міністром Івіцею Дачичем, навпаки, покращила результат з 10,4% до 11,5% голосів, однак отримає стільки ж мандатів, скільки і в нинішньому скликанні парламенту — 32.

Друге ж місце на нинішніх виборах зайняв згаданий блок "Об'єднані для перемоги Сербії" з 13,6% голосів (38 депутатських місць).

На відміну від позаминулих виборів, 3%-вий бар'єр на цих подолало відразу чотири відносно невеликі політсили, зокрема права коаліція "Національна демократична альтернатива", сформована Демократичною партією Сербії (5,4%, 15 мандатів) та блок зелених та лівих партій "Ми повинні" (4,6%, 12 мандатів).

Крім того, по 3,8% та, відповідно, 10 мандатів отримали ультраправа партія "Завітники", а також блок правих партій "Двері" та "Рух за відновлення Королівства Сербія". Інші 13 місць у парламенті мають дістатись представникам партій національних меншин — угорців та боснійців (албанського представника у новому скликанні парламенту, за попередніми даними, вже не буде).

Нагадаємо також, що за підсумками виборів, що пройшли 3 квітня в сусідній Угорщині, вкотре перемогла з переважною більшістю консервативна партія "Фідес", завдяки чому прем'єр Віктор Орбан, який править країною вже 12 років, залишиться головою уряду на новий термін.