Сербія вперше підтримала українські санкції ЄС

Сербія вперше приєдналася до санкцій Європейського Союзу, пов'язаних із ситуацією в Україні.

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Про це йдеться у Декларації Верховного представника Євросоюзу, опублікованій на сайті Ради ЄС 12 березня 2022 року, повідомляє European Western Balkans,

За інформацією видання, Сербія виконала рішення Ради ЄС щодо продовження обмежувальних заходів проти експрезидента України Віктора Януковича, а також колишнього керівництва України 2010–2014 років.

У Європейській службі зовнішніх зв'язків зазначають, що Сербія виконала це рішення разом із Чорногорією, Албанією, Північною Македонією та Боснією та Герцеговиною.

При цьому на відміну від інших балканських країн, які регулярно приєднуються до санкцій ЄС, Сербія зробила це вперше.

"Це перший випадок, коли Сербія дотримується санкцій ЄС щодо України", – заявив директор з досліджень фонду ISAC та координатор робочої групи Національної конвенції ЄС за главами 30 та 31 Ігор Новакович.

Згідно з Декларацією, ці країни стежитимуть за тим, щоб їхня національна політика відповідала Рішенню Ради.

Нагадаємо, санкції щодо Віктора Януковича та людей з його оточення, підозрюваних у розтраті державних грошей, було запроваджено у березні 2014 року.

Весною 2017 року в ЄС продовжили ці санкції. Ці ж дії у Євросоюзі повторили 6 березня 2019 року.

У жовтні 2017 року суд ЄС визнав законність санкцій проти Януковича.

У грудні того ж року ЄС додав до списку санкцій 9 осіб через участь у псевдовиборах в ОРДЛО.

6 березня 2020 року набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу щодо зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Через рік, 4 березня 2021 року, Рада ЄС виключила із списку санкцій колишнього віцепрем'єр-міністра (2012-2014) Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти (2010-2014) Дмитра Табачника.

При цьому Олександр та Віктор Януковичи у списку залишилися — обмежувальні заходи їм продовжили до 6 березня 2022 року. 23 лютого посли ЄС продовжили санкції проти експрезидента України ще на шість місяців.