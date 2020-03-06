Политика 50 минут назад

Евросоюз официально снял санкции с Азарова и Ставицкого

Соответсвующее решение Совета ЕС опубликовано в официальном журнале Евросоюза

Евросоюз официально снял санкции с Азарова и Ставицкого Евросоюз официально снял санкции с Азарова и Ставицкого
Николай Азаров. Фото: 5.ua

В пятницу, 6 марта 2020 года, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Это произошло в результате публикации в официальном журнале ЕС решения, принятого накануне, сообщает "Европейская правда".

В частности, в сообщении журнала указано, что из перечня физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, исключены имена Николая Азарова и Эдуарда Ставицкого.

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Тем временем под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных денег Украины или злоупотребление служебным положением, остаются 10 бывших украинских топ-чиновников.

Ими являются: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены на 1 год — до 6 марта 2021 года.

Как известно, в последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

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В 2019 году ЕС исключил из санкционного списка бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, бывшего регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

Напомним, что в октябре 2019 года суд ЕС признал законность санкций против Януковича.

В декабре 2019 года ЕС добавил в санкционный список 9 человек из-за участия в псевдовыборах в ОРДЛО.

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