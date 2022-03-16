Сербия впервые поддержала украинские санкции ЕС

Сербия впервые присоединилась к санкциям Европейского Союза, связанным с ситуацией в Украине.

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Об этом говорится в Декларации Верховного представителя Евросоюза, опубликованной на сайте Совета ЕС 12 марта 2022 года, сообщает European Western Balkans,

По информации издания, Сербия выполнила решение Совета ЕС о продолжении ограничительных мер против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а также бывшего руководства Украины 2010–2014 годов.

В Европейской службе внешних связей отмечают, что Сербия выполнила это решение вместе с Черногорией, Албанией, Северной Македонией и Боснией и Герцеговиной.

При этом, в отличие от других балканских стран, которые регулярно присоединяются к санкциям ЕС, Сербия сделала это впервые.

"Это первый случай, когда Сербия соблюдает санкции ЕС, касающиеся Украины", – заявил директор по исследованиям фонда ISAC и координатор рабочей группы Национальной конвенции ЕС по главам 30 и 31 Игорь Новакович.

Согласно Декларации, эти страны будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала Решению Совета.

Напомним, санкции в отношении Виктора Януковича и людей из его окружения, подозреваемых в растрате государственных денег, были введены в марте 2014 года.

Весной 2017 года в ЕС продолжили эти санкции, а затем продлили 6 марта 2019 года.

В октябре 2017 года суд ЕС признал законность санкций против Януковича.

В декабре того же года ЕС добавил в санкционный список 9 человек из-за участия в псевдовыборах в ОРДЛО.

6 марта 2020 года вступило в силу решение Совета Европейского Союза о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Через год, 4 марта 2021 года, Совет ЕС исключил из санкционного списка бывшего вице-премьер-министра (2012-2014) Сергея Арбузова и бывшего министра образования (2010-2014) Дмитрия Табачника.

При этом Александр и Виктор Януковичи в списке остались — ограничительные меры им продлили до 6 марта 2022 года. 23 февраля послы ЕС продлили санкции против экс-президента Украины еще на шесть месяцев.