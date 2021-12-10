Швейцария продолжила замораживание активов Виктора Януковича

Федеральный совет Швейцарии принял решение оставить замороженными активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

Отмечается, что превентивную заморозку активов продлили до февраля 2023 года.

В ведомстве уточнили, что продлили на год превентивную блокировку активов в контексте Украины, чтобы поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями.

При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами.

На зарубежных счетах заблокированы активы бывших чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков

Напомним, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, Верховный суд оставил в силе заочный приговор бывшему президенту Виктору Януковичу в виде 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. Такое решение суд принял на заседании 6 декабря, рассмотрев кассационную жалобу защиты Януковича.

Отметим также, что в начале ноября Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении Януковичу в руководстве преступной группой, в которую входили бывшие чиновники силовых ведомств, подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.