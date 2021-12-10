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Швейцария продолжила замораживание активов Виктора Януковича

Швейцария продолжила замораживание активов Виктора Януковича
Швейцария продолжила замораживание активов Виктора Януковича

Федеральный совет Швейцарии принял решение оставить замороженными активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

 Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

Отмечается, что превентивную заморозку активов продлили до февраля 2023 года.

В ведомстве уточнили, что продлили на год превентивную блокировку активов в контексте Украины, чтобы поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями.

При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами.

На зарубежных счетах заблокированы активы бывших чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков

Напомним, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, Верховный суд оставил в силе заочный приговор бывшему президенту Виктору Януковичу в виде 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. Такое решение суд принял на заседании 6 декабря, рассмотрев кассационную жалобу защиты Януковича.

Отметим также, что в начале ноября Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении Януковичу в руководстве преступной группой, в которую входили бывшие чиновники силовых ведомств, подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.