Компания Opalcore Ltd не смогла отсудить у Ощадбанка почти 700 млн грн "денег Януковича"

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск кипрской компании Opalcore Ltd к Ощадбанку взыскании 689,5 млн грн. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Средства и ценные бумаги (ОВГЗ) были списаны со счетов истца в 2017 году при спецконфискации на основании приговора Краматорского городского суда Донецкой области.

"Поскольку судом не установлено наличие нарушенного права истца, за которым он обратился в суд, так как истец не являлся владельцем денежных средств, перечисленных ответчиком на время такого перечисления, и при отсутствии нарушений ответчиком порядка перечисления денежных средств, в отношении которых судом применена спецконфискация, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в части взыскания с ответчика задолженности", — говорится в решении Хозсуда Киева.

Opalcore Ltd входила в группу кипрских компаний, которую правоохранители связывали с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Компанию Opalcore Limited купил после бегства Януковича американский бизнесмен украинского происхождения Семен Кислин — на тот момент она владела активами на $20 млн. Выведенные средства были ранее арестованы и конфискованы в пользу государства, однако Кислин не оставляет попыток заполучить эти деньги из бюджета Украины.

Семен Кислин был деловым партнером Дональда Трампа и другом его адвоката Рудольфа Джулиани. Выходец из Украины еще в 90-х спонсировал политические кампании Джулиани. Фукс также вращался в этих кругах.

Как писала Тhe New York Times, он нанял Джулиани, чтобы компания последнего оказывала ему консалтинговые услуги. Еще раньше Фукс обсуждал с Дональдом Трампом строительство Trump Tower в Москве.

Напомним, Верховный суд оставил в силе заочный приговор бывшему президенту Виктору Януковичу в виде 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России.