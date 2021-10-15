Зеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко — "Схемы"

Президент Владимир Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир в 2014 году пошли на процедуру взаимозачета — компенсации депозитов в "Брокбизнесбанке" беглого олигарха Сергея Курченко в обмен на залоговое имущество. Это привело к нехватке денег для компенсации утраченных депозитов для других вкладчиков.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

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Отмечается,что в "Брокбизнесбанке" Зеленский и Шефир открыли долларовые депозиты еще в 2010 году — до того, как банк приобрел Курченко. У нынешнего президента были более 300 тысяч долларов на депозите, у его нынешнего помощника — более 400 тысяч долларов.

В 2014 году, после Революции Достоинства и побега окружения Януковича, банк начал испытывать трудности. В конце концов летом того года началась процедура его ликвидации. Согласно процедуре, вкладчикам Фонд гарантирования вкладов выплачивает минимальные 200 тысяч гривен, а остальные — после распродажи залогового имущества банка.

Однако во время "банкопада" 2014 года в банках начали реализовываться схемы, которые делали невозможным реализацию залогового имущества. Одна из них — взаимозачет: должник находит вкладчиков с примерно такой же суммой депозита, как и его долг, и передает им залоговое имущество в качестве компенсации. А потом через суд снимают обременение с имущества.

С одной стороны, должник избавляется от "проблемного" залогового имущества. С другой — вкладчики частично возмещают утраченные депозиты (пусть и не полностью). Но Фонд гарантирования вкладов лишается возможности получить деньги для выплаты компенсаций другим вкладчикам. Поэтому взаимозачет после ликвидации банка считается незаконной процедурой.

По данным "Схем", Зеленский и Шефир трижды пошли на взаимозачет уже после ликвидации "Брокбизнесбанка".

В сентябре 2014 года Зеленский был среди участников соглашений о взаимозачете с обществом "Подольский хозяин", которое на тот момент задолжало банку более шести миллионов гривен. Общество уступило нынешнему президенту права требования на более чем 202 тысячи гривен.

"Брокбизнесбанк" (в котором уже была временная администрация) обжаловал соглашение и смог добиться лишь частичной компенсации за залоговое имущество "Подольского хозяина" — на 27 миллионов гривен, хотя при передаче в залог его оценочная стоимость была в десять раз больше.

Еще две попытки касалась комплекса помещений на улице Ушинского в Киеве и имущества предприятия "Чинбар" на Куреневке. В последнем случае Зеленский уступил право на 218 тысяч гривен депозита, а Шефир — на все 423 тысячи долларов. Оба взаимозачета, тем не менее, были отменены в Высшем хозяйственном суде.

Сергей Шефир в комментарии "Схемам" заявил, что юридическими вопросами по депозиту в "Брокбизнесбанке" занимался тогда не он, а кто-то другой. Он также заявил, что в результате этой процедуры ничего так и не получил. В Офисе президента на просьбы "Схем" о комментарии не ответили.

"В то время Зеленский и Шефир не занимали государственных должностей, но "Схемы" решили рассказать эту историю затем, чтобы общество могло составить полный портрет тех, кто сейчас руководит страной. Ведь подобные схемы в обход установленной законом процедуры приводили к искусственному уменьшению активов банка, а следовательно, снижали шансы других граждан и компаний вернуть свои деньги", — резюмировали журналисты.

Отметим, вследствие финансового кризиса, разразившегося в 2014 году на фоне революционных событий, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в Украине было спровоцировано массовое банкротство и ликвидация банков. В течение нескольких лет было ликвидировано более 100 банков. На сегодняшний день в Украине действует 71 банк, а в начале 2014 года было 180. Большая часть из них прекратила работу в 2014-2017 годах.

Напомним, что накануне СМИ опубликовали информацию о практиках сокрытия бизнеса и имущества, которые ведут через офшоры сотни влиятельных людей со всего мира, включая 35 глав государств и более 300 видных чиновников, а также сотни миллиардеров и звезд.

Массив разнообразных данных был ранее "слит" Международному консорциуму журналистов-расследователей и затем полтора года анализировался более чем 600 журналистами из 117 стран.

В частности, "Слідство.Інфо", участвовавшее в этом с украинской стороны, указывает, что имеющиеся данные подтверждают информацию, звучавшую еще во время президентской кампании 2019 года, что офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в 2012-2016 годах получили от структур Коломойского 41 млн долларов. Отмечается, что перечисление происходило через кипрский филиал ПриватБанка.

В декабре 2016 года, напомним, ПриватБанк был национализирован после выявления неплатежеспособности вследствие массовой выдачи значительных кредитов аффилированным структурам, которые впоследствии не возвращались: объем "дыры" в крупнейшем финучреждении страны был оценен в 5,5 млрд долларов, которые государство взялось покрыть самостоятельно.

Известно, что в Pandora Papers, как прозвали утечку СМИ, фигурирует более 1,5 тысячи граждан Украины, включая не только Зеленского и других руководителей "Квартала 95", но и министра культуры Александра Ткаченко, бизнесменов Рината Ахметова, Александра Ярославского, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также депутата Верховной Рады и совладельца гипермаркетов "Эпицентр" Александра Герегу.

Отметим также, что Сергей Шефир в конце сентября попал в историю с вероятным покушением на себя: автомобиль с помощником президента был обстрелян в пригороде Киева, сообщалось о ранении его водителя. В Офисе президента назвали произошедшее попыткой убийства Шефира и атакой лично на Зеленского и проводимую им политику. Сам Шефир в публичном выступлении также озвучил эту версию.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен рассмотреть ситуацию в банковском секторе в Украине и появление новых олигархов.