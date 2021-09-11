В СНБО решили заняться банкротством украинских банков

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен рассмотреть ситуацию в банковском секторе в Украине и появление новых олигархов.

Об этом 11 сентября на форуме YES в Киеве заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Следующий кейс, который мы будем рассматривать на СНБО по поручению президента — как случилось, что денег нет, олигархи дополнительные появились после таких "банкопадов" в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", — подчеркнул Данилов.

По его словам, злоупотребление Игоря Коломойского с Приватбанком не были бы возможными без сообщников в Национальном банке.

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"Здесь прозвучала фамилия Игоря Валерьевича Коломойского. Так вот я могу сказать: если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, он никоим образом не мог бы ничего делать. Это организация, которая должна была контролировать все эти вещи. Но они сегодня все работают на своих должностях, они уважаемые, они должны идти одной группой к тому процессу, который мы предъявляем Игорь Валерьевичу Коломойскому", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, что 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов (550,58 млрд грн) ПриватБанк продолжал занимать первое место среди 73 действующих в стране банков.

В апреле нынешнего года глава НБУ Кирилл Шевченко анонсировал, что ПриватБанк вскоре будет продан. В мае, однако, НБУ заявил, что ПриватБанк начнут готовить к продаже уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.