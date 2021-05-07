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Банки 60 минут назад

Продажа ПриватБанка: НБУ назвал требования к потенциальным покупателям госбанка

ПриватБанк начнут готовить к приватизации после окончания коронакризиса

Фото: mc.today Фото: mc.today
Фото: mc.today

Государственный ПриватБанк начнут готовить на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом говорится в ответе Национального банка Украины на запрос hromadske.

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При этом регулятор озвучил требования к потенциальным покупателям.

"В частности, там отметили, что подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики — когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение", — говорится в сообщении.

Что касается будущих инвесторов в ПриватБанк, то они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности.

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", — подчеркнули в НБУ.

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Напомним, согласно планам Нацбанка, скоро на продажу выставят ПриватБанк. В регуляторе считают, что приватизация ПриватБанка заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и Евросоюза.

"Государственный ПриватБанк остается самым привлекательным объектом для приватизации среди госбанков, и цель найти для него инвестора до 2025 года весьма реалистична", — заявила заместитель директора направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года Кабинет министров обновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

Правительство сохранило планы по приватизации ПриватБанка и видит его ведущим розничным банком в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе.

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