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Банки 1 час назад

Государственный ПриватБанк вскоре будет продан — глава НБУ

Кирилл Шевченко рассказал о планах приватизации ПриватБанка

Кирилл Шевченко. Фото: НБУ Кирилл Шевченко. Фото: НБУ
Кирилл Шевченко. Фото: НБУ

Доля государства на банковском рынке Украины через 5 лет должна снизиться с 55% до 25%, а государственный ПриватБанк будет продан.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью изданию Global Capital.

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"Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины — ПриватБанк, вскоре выставят на продажу", — сказал он.

По его словам, банковский сектор Украины обладает значительным потенциалом для международных инвесторов.

"Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", — отметил Шевченко.

Глава НБУ уверен, что процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.

"Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%", — добавил он.

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Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2021 года получили 6,491 млрд грн прибыли после налогообложения. При этом рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,310 млрд грн.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 грн.

По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря 2016 года Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% — опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший председатель правления Александр Дубилет.

Как сообщалось, в январе-феврале 2021 года прибыль украинских банков составила 6,49 млрд грн: 4,05 млрд грн банки заработали в январе и 2,44 млрд грн — в феврале.

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