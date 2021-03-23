Прибыль банков Украины с начала 2021 года сократилась в 2,5 раза

В январе-феврале 2021 года прибыль украинских банков составила 6,49 млрд грн: 4,05 млрд грн банки заработали в январе и 2,44 млрд грн — в феврале.

Об этом следует из данных на сайте Национального банка Украины.

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Указано, что показатель в 6,49 млрд грн по итогам 2 месяцев 2021 года — в 2,45 раза меньше показателя за соответствующий период прошлого года (15,87 млрд грн).

По информации регулятора, доходы банков за январь-февраль составили 35,089 млрд грн, расходы — 28,6 млрд грн.

При этом процентные доходы за эти 2 месяца составляли 24,965 млрд грн, процентные выплаты — 8,48 млрд грн.

Как заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, сокращение прибыли банков "стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии COVID-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижения ставок по основным операциям, генерирующим процентный доход банков".

"Вместе с тем рентабельность капитала банков остается достаточно высокой, по сравнению с другими странами — более 18%, а его адекватность — превышает 22% (при нормативном значении > 10%)", — написал он в Facebook.

Отмечается, что ликвидность банковской системы также продолжает оставаться высокой — более 195 млрд грн (норматив обязательного резервирования — 53,5 млрд грн).

Известно, что украинские банки по итогам января 2021 года получили 4,05 млрд грн чистой прибыли, наиболее прибыльным в январе был ПриватБанк — 1,535 млрд грн.

В свою очередь государственный Укрэксимбанк, по итогам января, отчитался о прибыли в 102 млн грн — таким образом, банк отчитался о прибыльной деятельности впервые с декабря 2019 года.

Ущерб государственного Укрэксимбанка 2020 года достиг 5,6 млрд грн, став самым убыточным в Украине.

Как сообщалось, в 2020 году чистая прибыль украинских банков составила 41,3 млрд грн, что на 29% меньше показателя 2019 года.