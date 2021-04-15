Политика и экономика 30 минут назад

Руководители НБУ хранят большую часть своих сбережений в заграничных банках

При этом глава НБУ Кирилл Шевченко зарабатывает в разы больше своих подчиненных

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Руководство Национального банка Украины 58% своих сбережений хранит за границей. При этом 86% таких сбережений хранится в иностранной валюте и лишь 23% составляют наличные средства. Об этом свидетельствует анализ издания "Минфин" деклараций чиновников НБУ об их доходах и имуществе за 2020 год.

Согласно опубликованным данным, глава НБУ Кирилл Шевченко заработал в прошлом году 27 млн грн, а его заместители — в разы меньше: Ярослав Матузка — 8,8 млн, Алексей Шабан — 8,2 млн, Дмитрий Сологуб — 5,1 млн, Екатерина Рожкова — 3,7 млн, а Юрий Гелетий — 3,5 млн грн.

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Размер задекларированных сбережений Шевченко составляет эквивалент 114 млн грн и также в разы больше сбережений его замов: у Шабана указано 22,5 млн грн в эквиваленте, у Матузки — 9,3 млн, у Рожковой — 9,1 млн, у Сологуба — 8,5 млн, у Гелетия — 2,7 млн грн.

Странами, где руководители регулятора хранят деньги, указаны Швейцария, Греция, Чехия и Германия, а украинскими банками — ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, "Райффайзен Банк Аваль", Универсал Банк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, А-Банк, а также банк "Кредит Днепр".

Шевченко большинство заработка за 2020 год — более 19 млн грн — получил еще до прихода в НБУ, а именно в Укргазбанке, который он возглавлял пять лет. Зарплата главы НБУ за полгода составила "всего" 2,4 млн грн. На продаже акций Bank of America Merrill Lynch Шевченко заработал 3,4 млн грн, а также получил проценты в швейцарском банке Lombard Odier на 1,2 млн грн (там у него лежит 3,2 млн долларов).

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В целом 95% своих денег руководитель Нацбанка хранит в инвалюте и лишь 5% в гривне. Помимо швейцарского счета, у него 147 тысяч евро лежат в чешском Expobank, а в "родном" Укргазбанке — 650 тысяч грн и 165,7 тысячи евро. Наличными он хранит 14 млн грн, в частности 4,7 млн грн, 284 тысяч долларов и 35 тысяч евро.

Выплаты и частичное погашение облигаций Ощадбанка принесли главе НБУ 660 тысяч грн, проценты в Укргазбанке — 276 тысяч грн, страховые выплаты — 200 тысяч грн. Супруга Шевченко Юлия трудится в страховой компании "Унивесальный Полис", но ее доходу указан в сумме менее 21 тысячи грн. При этом у нее есть кредит в Кристалбанке, задолженность по которому на конец 2020 года составила 133 тысяч грн.

Бывший замминистра финансов Гелетий, в июле 2020 года ставший зампредом НБУ, вместе супругой увеличили за прошлый год свой общий доход в 2,5 раза — до 3,5 млн грн. В Нацбанке за прошлый год финансист заработал почти 2 млн грн. Учитывая, что он вступил в должность в конце июля, в среднем за месяц заработок вышел в 385 тысяч грн.

Так, 1,92 млн грн составила зарплата Гелетия в НБУ, 539 тысяч грн — его зарплата в Минфине, 797,7 тысячи грн — зарплата и соцвыплаты его жены Юлии в Фонде развития инноваций. 67% сбережений Гелетия хранятся в гривне, а 33% — в иностранной валюте, наличкой хранит 1,2 млн грн. Почти 1 млн грн чиновник держит на депозите в Ощадбанке, 0,5 млн грн — в корпоративном пенсионном фонде НБУ.

В свою очередь, Рожкова получила зарплаты в Нацбанке на 3,57 млн грн из 3,7 млн грн общего дохода. 83% своих сбережений она держит в инвалюте и лишь 17% в гривне. Из 850 тысяч грн на депозитах 743 тысячи грн приходятся на счет в Ощадбанке. 695 тысяч грн у Рожковой в НПФ НБУ, а наличкой она держит 7,6 млн грн (250 тысяч долларов и 17 тысяч евро).

Общий доход замглавы НБУ Дмитрия Сологуба и его жены Илоны за год составил 5,1 млн грн (в 2019 — 4,8 млн грн). Зарплата Сологуба в НБУ за год сократилась с 3,7 млн грн до 3,4 млн грн. Илона Сологуб, исполнительный директор общественной организации Vox Ukraine, заработала 966 тысяч грн.

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На депозитах чета Сологуб заработала почти 600 тысяч грн при портфеле депозитов в 7,7 млн грн (в эквиваленте). 73% своих сбережений Сологуб держит в гривне, 27% — в инвалюте. Более 5,5 млн грн и 21 тысячу долларов он указал в Райффайзен Банке Аваль, где работал много лет до назначения в НБУ.

В НПФ НБУ у него 638,6 тысячи грн, а наличкой замглавы НБУ держит лишь 7,4 тысячи долларов. 10 февраля уже 2021 года Сологуб купил ОВГЗ почти на 3 млн грн, что отразил в дополнении к декларации.

Илона Сологуб, в отличие от мужа, большую часть сбережений хранит в инвалюте. В частности, она доверила Прокредит Банку 28,6 тысячи долларов, Альфа-Банку — 25,1 тысячи долларов, ОТП Банку — всего 42,3 тысячи грн.

Матузка же в 2020 году увеличил заработок в полтора раза — до 8,75 млн грн. В Нацбанке чиновник получил 1,28 млн грн зарплаты. Его назначение состоялось 17 сентября 2020 года, то есть в пересчете месячный оклад составлял около 366 тысяч грн. В ПриватБанке же его месячный заработок превышал 900 тысяч грн в месяц.

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Так, в этом госбанке он получил 7,3 млн грн зарплаты и других доходов, а кроме того, получил 118 тысяч грн процентов по банковским депозитам. Жена Матузки Оксана Евтушок обзавелась домом в Греции и держит 9,3 млн грн сбережений, из которых 70% в инвалюте. 6,8 млн грн лежит на депозитах. В частности, в National Bank of Greece у нее два счета на общую сумму 53,5 тысячи евро. Наличных средств у нее 2,5 млн грн (90 тысяч долларов).

Сам Матузка хранит сбережения исключительно в госбанках: ПриватБанку он доверил более 2,6 млн грн и 1,3 тысячи долларов, Укргазбанку — 27 тысяч грн и 80,5 тысячи долларов (у его жены здесь — 47 тысяч грн), Ощадбанку — лишь 74 тысячи грн.

Семья же его коллеги Шабана за 2020 год получила 8,2 млн грн, из чего зарплата составила 6,6 млн — 4,4 млн грн в ПриватБанке, где он проработал 24 года, а затем 2,2 млн грн уже в НБУ. Его супруга Наталья трудится в Привате до сих пор и получила там за год 740,7 тысячи грн.

На депозитных процентах семья заработала за год 485 тыс грн. Дочь Шабана Елизавета живет и работает в Германии и получила годовой доход в 363 тыс грн.

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Сбережения Шабан на 76% держит в иностранной валюте и лишь 24% в гривне. На депозитах у него 10,2 млн грн, из чего половина — в нацвалюте. Наличными чиновник хранит в ячейках ПриватБанка 12,3 млн грн (269 тысяч евро и 132 тысячи долларов), на депозите же там держит 4,8 млн грн и 50 тысяч евро, а в Ощадбанке — еще 275 тысяч грн.

В Универсал Банке у Шабана 31 тысяча долларов и 6 тысяч грн, у его жены — также 31 тысяча долларов и 14,6 тысячи грн, у дочери — 30,5 тысячи долларов и 3,8 тысячи грн. Также у Елизаветы есть счет в немецком VR Bank Rhein-Neckar (Мангейм), на котором находится 18,7 тысячи евро. Наталья Шабан хранит еще 9 тысячи евро в А-Банке.

Напомним также, что семья президента Владимира Зеленского за 2020 год получила 22,7 млн грн дохода.

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