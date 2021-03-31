Семья Зеленских за 2020 год получила 22,7 млн грн дохода

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год. Как сообщает пресс-служба президента, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тысяч 791 грн.

В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в селе Иванковичи под Киевом семья Зеленских получила 13 млн 470 тысяч 600 грн.

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Сумма зарплаты, которую получил президент в отчетном периоде, составила 336 тысяч грн. Также Зеленский задекларировал роялти от использования торговых марок в размере 4 млн 633 тысяч 832 грн.

Доходы семьи главы государства от предоставления имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тысяч 730 грн. Семья президента также получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тысяч 109 грн.

Его супруга Елена Зеленская в 2020 году получила зарплату и роялти в сумме 953 тысяч 900 грн. Общая сумма доходов семьи главы государства в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тысяч 553 грн, что более чем в два раза меньше доходов, полученных за предыдущий отчетный период (19 млн 987 тысяч 136 грн).

Зеленский задекларировал и новый объект недвижимости — государственную дачу, на правах пользования, переезд на которую, как отмечают в ОП, был связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.

Президент также продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок: так, в 2020 году им были также зарегистрированы еще 13 торговых марок в Украине и две за рубежом. В офисе Зеленского подчеркивают, что заниматься этим он начал задолго до президентства.

Также отмечается, что в прошедшем году аудиторская компания PricewaterhouseCoopers завершила оценку двух его торговых марок. По данным соответствующих отчетов, стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 21 млн 390 тысяч грн. Стоимость торговой марки "Слуга народа" оценена в 11 млн 200 тысяч грн.

Кроме того, сообщают в пресс-службе президента семья Зеленских уплатила в 2020 году налогов на сумму 1 млн 800 тысяч грн.

Напомним также, что ранее стало известно, сколько заработка задекларировал в 2020 году премьер-министр Денис Шмыгаль.