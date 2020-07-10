"Пусть в этих резиденциях живут детки" — Зеленский продал свой дом и переехал на госдачу

Президент Владимир Зеленский продал свой дом и будет временно жить в государственной резиденции, хотя ранее заявлял, что не собирается этого делать. О планах гаранта рассказали в пресс-службе Офиса президента.

Там отметили, что лидер страны уже сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии — свой дом в селе Иванковичи под Киевом глава государства продал в июле 2020 года.

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Как сообщают в программе "Схемы. Коррупция в деталях", особняк купила за 13 млн грн жена замглавы фракции "Слуга народа" в Раде Юрия Кисель.

Также Зеленский продал и землю, на котором расположен проданный дом — этот факт уже внесен 7 июля в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Пока же, добавили в офисе, президент с семьей временно поживет на госдаче "Конча-Заспа". Это подтверждает и расследование "Радио Свободы" и "UA:Перший".

Так, 6 июля 2020 года журналисты зафиксировали, как кортеж президента вечером после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы, заехал на режимную территорию госдач, а уехал оттуда только утром. На следующий день гарант тоже ночевал здесь. В эти дни утром с территории госдач выезжал и автомобиль жены президента Елены Зеленской.

По данным источников изданий, особняк готовили "под Зеленского" еще с конца 2019 года. Тогда начали его ремонт — на "аварийно-восстановительные работы по текущему ремонту дома" ушло почти 200 тысяч грн из госбюджета, еще 110 тысяч грн потратили на "ремонт системы пожарной сигнализации" — об этом свидетельствуют данные с сайта публичных закупок Prozorro.

Фото: "Радио Свобода"

В то же время еще на этапе выборов президента Зеленский отрицал, что будет пользоваться госжильем. "Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то. Пусть там будут какие-то лагеря, люди, которым это действительно нужно. Я не вижу в этих резиденциях вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей, что это сегодня? Это все — для экскурсий", — отвечал тогда еще кандидат на вопрос журналистов, будет ли он пользоваться госрезиденциями в случае победы.

Фото: "Радио Свобода"

Напомним, особняк в Конче-Заспе имеет особый статус президентской государственной дачи, однако там последние пять лет никто постоянно ни жил. До этого нею 10 лет пользовался третий президент Украины Виктор Ющенко, но после Революции Достоинства дачу планировали продать.

Дом представляет собой трехэтажное здание на 2000 квадратов, вокруг — несколько гектаров огражденной территории. В особняке есть четыре спальни, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.

Фото: "Радио Свобода"

Отметим, по закону глава государства имеет полное право пользоваться госдачей — в постановлении Рады от 1992 года указано, что гаранту "на период пребывания на посту президента предоставляются загородная резиденция и служебная квартира в Киеве. После выхода в отставку президенту Украины пожизненно предоставляется государственная дача с необходимым обслуживанием, охраной и транспортным обеспечением".