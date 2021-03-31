Декларация главы Минздрава: почти $1 млн на счетах, огромная квартира и элитные авто

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал декларацию о доходах за 2020 год.

За прошлый год он заработал 497 тысяч грн по месту работы в Минздраве, следует из документа на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Указано, что министр владеет квартирой в Киеве (площадь 340,9 квадратных метров), а его жена Наталия — машиноместом в столице.

В декларации глава Минздрава указал, что автомобили Land Rover Range Rover 2014 года и Lexus LX470 2005 принадлежат ему, а два других — Lexus GX460 2013 и Lexus LX 450 2016 — его жене.

Как отмечается, министр за 2020 год заработал 497 тысяч 527 грн по официальному месту работы и проценты с Ощадбанка.

Его жена за прошлый год заработала 988 тысяч 840 грн от занятия предпринимательской деятельностью и также проценты с банков.

У Степанова наличными 11 тысяч 300 евро, 160 тысяч грн, а на банковском счету более $665 тысяч.

У его жены наличными $27 тысяч, на банковских счетах до 2 млн грн (около $72 тысяч в эквиваленте), больше $240 тысяч.

Министр также любитель дорогих часов, поскольку задекларировал три таких: Rolex, Breguet и Piaget. У его жены — четверо часов, ювелирные изделия и картины.

Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подал электронную декларацию за 2020 год. Глава парламента задекларировал несколько квартир, автомобили, а также миллионы гривен наличными.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль официально задекларировал 540 тысяч грн зарплаты на посту главы правительства в 2020 году и 34 тысячи грн зарплаты на должности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.