Декларация Шмыгаля: $155 тысяч наличными, земельные участки и 540 тысяч грн зарплаты

Премьер-министр Денис Шмыгаль официально задекларировал 540 тысяч грн зарплаты на посту главы правительства в 2020 году и 34 тысячи грн зарплаты на должности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Об этом свидетельствует его годовая декларация за прошлый год.

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Среди дохода Шмыгаль также указал 90 тысяч грн от Андрея Якимива в виде дохода за отчуждение недвижимости.

У его жены среди источников дохода указана только выплата пенсии по инвалидности в 25 тысяч 800 грн от Пенсионного фонда во Львовской области.

В совместном владении с женой у Шмыгаля есть дом площадью 215 квадратных метров во Львове.

Также он владеет земельным участком площадью 2200 квадратных метров в селе Хоросница Львовской области.

В свою очередь у Екатерины Шмыгаль есть земельный участок во Львове площадью 151 квадратный метр и Хороснице (2200 квадратных метров), также она владеет нежилым помещением площадью 417 квадратных метров в Каменке-Бугской Львовской области, имеет 25% прав на земельный участок площадью 458 квадратных метров во Львове.

Жена Шмыгаля также владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

Среди денежных активов Шмыгаль указал $155 тысяч наличными и 57,7 тысяч грн на счету в ПриватБанке, его жена — $80 тысяч наличными и почти 12 тысяч грн на счету в ПриватБанке.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавил Денис Шмыгаль.

Ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что выигрыш лидером Радикальной партии Олегом Ляшко в лотерею 571 тысячи грн, который он указал в декларации в 2017 году, оказался фикцией.