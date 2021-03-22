Сожительнице экс-нардепа Нестеренко грозит до 12 лет за отмывание миллионов долларов — СМИ

Следственное управление Областной налоговой милиции Днепропетровской области открыло уголовное производство №32020040040000020 на Александру Вишневскую — сожительницу экс-нардепа Вадима Нестеренко.

Об этом сообщают "Вести".

"Правоохранители начали расследование, в ходе которого могут всплыть факты, которые относятся к статье 209 УК Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере". Вишневской грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", — сообщает издание.

По данным "Вестей", Нестеренко, который с 2011 года занимал высокие должности (был замгубернатора Днепропетровщины и народным депутатом Украины), подозревают в легализации денег, добытых незаконным путем, через предоставление фиктивных договоров возвратной финансовой помощи двум женщинам — своей сожительнице Александре Вишневской и родной сестре Оксане Лещенко.

"В частности, в 2012 году Александре Вишневской экс-нардеп "одолжил" 6 000 000 долларов. При этом доходы Александры Вишневской в 2012 году составили всего 22 гривни (3 доллара по курсу 7,9). В 2013 году доход Александры Вишневской был 47 000 грн, 2014 — 0 грн, 2015 — 0 грн, 2016 — 4 900 грн, 2017 год — 0 грн. Еще 3 000 000 долларов Нестеренко "одолжил" родной сестре", — отмечается в статье.

По данным издания, всего Нестеренко не указал в своей декларации за 2012 год 6 000 000 долларов, которые "одолжил" Вишневской. В статье его также обвинили в том, что он не заплатил с них налоги (т.е. он не показал, откуда они появились, и не заплатил с них налоги).

Только в 2015 году Нестеренко задекларировал 6 000 000 долларов, как средства, одолженные третьим лицам, таким образом легализовав их. При этом еще 3 000 000 долларов, одолженных в 2017 году сестре, Оксане Лещенко, Нестеренко вообще не задекларировал, указывают "Вести".

"Таким образом, Вишневская и Лещенко являются соучастницами уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и пособницами в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. Также банк ПУМБ и Crédit Agricole, увидев подозрительные движения больших сумм наличных и безналичных денежных средств (Вишневская и Лещенко снимали, в т.ч. за границей, с банкоматов сотни тысяч долларов) передали информацию об операциях родственницы и сожительницы экс-нардепа в Финмониторинг Украины", — сообщает издание.

Все операции уже находятся под контролем Государственной службы Финансового мониторинга Украины, которая по указанным незаконным действиям составила обобщенный материал, направленный в Областную налоговую для проведения следственных действий.