Через ризики ескалації військових дій нерезиденти виводять інвестиції. Що загрожує гривні

Зростання курсу долара, яке спостерігалося в останні 7 днів на міжбанківському і готівковому валютних ринках, поки що не фіксується курсом Нацбанку.

Так, з 5 квітня офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,96 грн/долар до 27,91 грн/долар (-0,2%), тоді як на міжбанку, згідно з даними компанії "УкрДилинг", за цей же час котирування виросло з 27,83/27,86 грн/долар до 27,93/27,94 грн/долар (+0,3%), а середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,75/27,97 грн/долар до 27,79/27,98 грн/долар (+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7%.

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В той же час стримувати падіння гривні на цих сегментах валютного ринку Нацбанк не планує, навіть, у випадку якщо курс буде значно відрізнятися від рівня, закладеного в держбюджеті та в інших планах.

Про це заявив заступник глави НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю ZN.UA, відповідаючи на питання, чи буде НБУ допомагати Мінфіну, якщо побачить, що курс в держбюджеті і в обмінних пунктах не збігається. Він нагадав, що в Україні реалізується режим плаваючого курсоутворення, тому значення курсу визначається виключно динамікою попиту і пропозиції іноземної валюти на ринку. "Нацбанк не буде тримати курс на рівні, передбаченому в бюджеті. Саме ринок генерує попит і пропозицію, а отже, і визначає курс", — заявив Гелетій.

На думку керівника відділу аналітики ГК Forex Club Андрія Шевчишина своєю заявою про те, що регулятор "не буде стримувати курс", НБУ засвідчив можливість великих курсових коливань, а також спрогнозував зниження ВВП в першому кварталі.

Тим часом, на самому ринку попит на іноземну валюту підвищується. Зараз, за словами Андрія Шевчишина, перевагу покупців валюти над продавцями забезпечують нерезиденти, які на тлі зростання ризиків ескалації військових дій на Донбасі, входять в долар, щоб в будь-який момент вивести свої інвестиції. При цьому він зазначає, що продажі валюти з боку експортерів недостатні для утримання на ринку балансу, і в результаті цього підключилися державні банки.

Про те що надлишкова пропозиція гривні від нерезидентів "штовхає" котирування євро і долара США вгору говорить в коментарі Delo.ua аналітик RoboForex Андрій Гойлов. "У п'ятницю, 9 квітня, нерезиденти діяли обережно, вийшовши з невеликою заявкою на покупку в самому кінці торгової сесії", — зазначає він. В той же час, на думку Гойлова, подальша доля курсу гривні знаходиться в руках нерезидентів, які активно скорочують свої портфелі в ОВДП. "За минулий тиждень вони розпродали цих паперів на 2,84 млрд гривень, скоротивши обсяг своїх інвестицій до 100,88 млрд.", — зазначає він. Ситуацію поки, з точки зору аналітика RoboForex рятує слабкий попит з боку імпортерів. Він каже, що в іншому випадку цілком міг би повторитися "антирекорд" лютого 2015 року.

В той же час, якщо подивитися з іншої сторони, виходити на міжбанківський валютний ринок із продажем валюти Нацбанку особливо ні з чим. Постійні виплати за зовнішнім боргом і відсутність нових міжнародних позик уже призвели до скорочення міжнародних золотовалютних резервів (ЗВР) до рівня в 27 млрд доларів. Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року ЗВР України складали 29,1 млрд доларів.

Окрім ризиків, які формуються навколо військових дій на Донбасі, за словами Андрія Шевчишина, усе пригнічує іще і складна епідеміологічна ситуація, провал вакцинації і зростаюча інфляція. Згідно з офіційними повідомленнями, в січні-лютому поточного року економіка України знизилася на 2,8% тоді як у минулому році цей показник був на рівні 4%. Раніше на 2021 рік прогнозувалося зростання до рівня 4,6%.

Рішенням складної ситуації, на думку аналітиків, зі сторони НБУ може бути підвищення облікової ставки — нова облікова ставка НБУ має бути затверджена 15 квітня і очікувано буде піднята до 7% — зі сторони Мінфіну — підвищення ставок по ОВДП.

Нагадаємо, на останньому на цей час аукціоні 6 квітня Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП рекордно низьку суму — 1,1 млрд гривень.

Наступний аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП має пройти 13 квітня. Ринку будуть запропоновані облігації в гривнях з термінами погашення через 6, 12, 18, 24 і 36 місяців, а також в доларах США з термінами погашення через 24 місяці.

"На тлі відтоку інвестицій і зриву попереднього розміщення ОВДП ринок розраховує на поступки з боку Мінфіну на завтрашньому аукціоні. Якщо Мінфін не піде на підвищення прибутковості паперів, ймовірно, відтік продовжиться, оскільки поточна гривнева дохідність не задовольняє інвесторів за рівнем супутніх ризиків і рівнем інфляції. Мінфін же ризикує не зібрати потрібних сум для покриття дефіциту бюджету і рефінансування боргу, що ще більше розчарує інвесторів і вдарить по гривні", — каже Андрій Шевчишин.

Якщо ставки на ОВДП не будуть підвищені, то, за словами Андрія Гойлова, навіть, не дивлячись на наявність бондів, номінованих в іноземній валюті, очікувати участі нерезидентів в розміщенні не варто, так як їх не влаштовує поточна прибутковість цих паперів. В такій ситуації НБУ, на думку аналітика RoboForex, ймовірно, доведеться виходити на міжбанк з інтервенцією на продаж іноземних валют для стабілізації курсу гривні. В свою чергу, це ще більше знизить рівень ЗВР України.

В очікуванні чергового аукціону Мінфіну Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня збереже волатильність поблизу позначки 28 гривень за долар.

"Цього тижня ми не очікуємо помітної зміни курсу долара щодо гривні. Доллар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28 грн/долар, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,8/28,0 грн/долар", — каже в коментарі Delo.ua старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Ослаблення курсу гривні щодо долара США до рівня 28,05 грн/долар і щодо євро — "швидше за все, досягне позначки в 33,35 грн/євро" передбачає цього тижня Андрій Гойлов.

Тим часом, на міжбанківському валютному ринку сьогодні торги відкрились зростанням на 3 копійки курсу долара і євро у порівнянні із показниками останнього банківського дня минулого тижня. Котирування долара — 27,94/27,96 грн/долар, євро — 33,20/33,22 грн/євро. У ході торгів за першу половину дня курс долара не змінився. Натомість курс євро зріс до 33,26/33,2779 грн/євро.

Середній курс валют у банках України станом на 15:00 12 квітня становить 27,80/27,99 грн/долар, 32,90/33,30 грн/євро.

Офіційний курс НБУ 12 квітня 27,9094 грн/долар, 33,1522 грн/євро.