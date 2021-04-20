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Банки 1 час назад

Прибыль ПриватБанка упала в 4 раза в первом квартале 2021 года

Причем количество активных клиентов банка возросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 млн

Фото: uprom.info Фото: uprom.info
Фото: uprom.info

Государственный ПриватБанк по итогам первого квартала 2021 года получил 2,4 млрд грн прибыли.

При этом в январе-марте 2020 года прибыль банка составила 10,4 млрд грн, сообщает пресс-служба финучреждения.

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Указано, что за первые три месяца года прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций составила 8,5 млрд грн, что на 27% больше результатов первого квартала 2020 года.

Причем количество активных клиентов банка возросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 млн, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 — на 30% до 13 млн.

Как отмечается, соответствующее увеличение объемов операций обеспечило рост комиссионных доходов банка на 16% до 5 млрд грн.

Чистый процентный доход по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 21% и составляет 6,3 млрд грн. Кредитный портфель банка по сравнению с четвертым кварталом 2020 года увеличился на 6% до 58,5 млрд грн, но еще на 4,7% меньше "доковидных" объемов первого квартала прошлого года.

"Изменения в мировой экономике и экономике Украины, прежде всего, рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривни обусловили в первом квартале года отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации", — говорится в сообщении.

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"Ситуативный, не связанный с обычной деятельностью банка, ущерб от этого портфеля за 3 месяца 2021 года составил 6,8 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично, на 0,5 млрд грн, компенсирует эти убытки. Но, в общем, влияние исключительно макроэкономических факторов обусловило значительное снижение уровня прибыли банка", — добавили в госбанке.

Напомним, прибыль ПриватБанка в 2020 году составила 25,3 млрд грн, что на 7,3 млрд грн меньше показателя 2019 года.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что доля государства на банковском рынке Украины через 5 лет должна снизиться с 55% до 25%, а государственный ПриватБанк вскоре будет продан.

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