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Банки 1 час назад

НБУ решил ликвидировать еще один украинский банк

Сотое по счету неплатежеспособное банковское финучреждение выведут с рынка

Фото: сайт ФГВФЛ Фото: сайт ФГВФЛ
Фото: сайт ФГВФЛ

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 9 сентября решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Земельный капитал". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Напомним, 11 августа НБУ решил отнести этот банк в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

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"Земельный капитал" стал 100-м таким банком. С 8 сентября ФГВФЛ начал выплачивать компенсации вкладчикам неплатежеспособного финучреждения.

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Общая возможная сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам составляет 419 млн грн — около 90% от общей суммы вкладов физлиц в банке (458 млн грн).

На сайте банка указывается, что по состоянию на 1 января 2021 года владельцем 94,42% его акций был бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов.

Напомним также, что в июле ФГВ продал пул активов по правам требования по кредитным договорам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" за рекордную сумму 1,001 млрд грн

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