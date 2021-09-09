Фонд гарантирования начал расплачиваться с вкладчиками банка "Земельный капитал"

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 8 сентября начал выплачивать деньги вкладчикам признанного неплатежеспособным банка "Земельный капитал".

Как сообщает пресс-служба Фонда, выплаты будут проводиться по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 11 августа 2021 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

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"Возмещение средств вкладчикам осуществляется через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда", — говорится в сообщении.

Для получения денег по этим договорам вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

ФГВФЛ напоминает, что возмещение денег вкладчикам проводится в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч грн, независимо от количества вкладов в одном банке.

На сайте банка указывается, что по состоянию на 1 января 2021 года владельцем 94,42% акций банка "Земельный капитал" был бывший министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов.

Напомним, 11 августа правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение отнести АО "КБ "Земельный Капитал" в категорию неплатежеспособных.

Решение принято из-за невыполнения банком в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ определил критерии для отдельных групп банков на 2021 год.