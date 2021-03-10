Ликвидация "Аркады": Фонд гарантирования не смог отсудить главный актив банка

Суд отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к банку "Аркада" и связанных компаний о признании недействительными договоров, заключение которых привело к выводу из собственности главного офиса этого финучреждения.

Об этом сообщает Finbalance.

В частности, 5 марта Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить иск ФГВФЛ к банку "Аркада", ООО "Будэволюция", Олегу Нелину и Тарасу Бурдейному о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привело к выводу из собственности банка "Аркада" его главного офиса.

Указано, что в рамках этого дела 1 февраля суд снял арест с офиса площадью 14,1 тысяч квадратных метров и с земельного участка под ним, который был наложен судебным постановлением по ходатайству ФГВФЛ в рамках обеспечения иска Фонда.

Известно, что в январе Печерский райсуд Киева также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об обеспечении иска к Олегу Нелину, и наложении ареста на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним.

В этом иске представитель ФГВФЛ просит суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

Как сообщалось, 4 марта планировался "английский" аукцион ФГВФЛ по продаже имущественных прав на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним. Однако торги не состоялись.

В системе "Прозорро.Продажи" уточнялось, что "в государственном реестре отсутствует запись о праве собственности банка, продолжаются судебные споры".

Стартовая цена на лот была 971,1 млн грн (минимальный шаг повышения цены — 1%, или 97,1 млн грн; гарантийный взнос — 97,1 млн грн). Этот актив выставлялся на торги впервые.

Ранее Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка "Аркада", которая продлится три года — до 24 сентября 2023 года включительно.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.