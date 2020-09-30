Ликвидация украинского банка "Аркада" займет 3 года — ФГВФЛ

На процедуру полной ликвидации украинского банка "Аркада" уйдет 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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"Начата процедура ликвидации Акционерного общества Акционерного коммерческого банка "Аркада" сроком на три года с 25 сентября 2020 года до 24 сентября 2023 года включительно", — говорится в сообщении.

При этом указано, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления об отзыве банковской лицензии банка.

По данным ФГВФЛ, удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет денег, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка.

Напомним, 20 августа нынешнего года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным после того, как его капитал уменьшился до одной трети от норматива.

Позже Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных, ввел специальный режим контроля над деятельностью банка и назначил куратора.

После этого суд арестовал главный офис банка "Аркада" в Киеве и земельный участок под ним. Суд также запретил собственнику продавать эти объекты, а госрегистраторам — проводить соответствующую регистрацию.

Известно, что правоохранители расследуют уголовное производство по 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

С 11 сентября ФГВФЛ начал осуществлять выплаты денег вкладчикам АО АКБ "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Вскоре НБУ отозвал банковскую лицензию банка.