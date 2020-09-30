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Банки 50 минут назад

Ликвидация украинского банка "Аркада" займет 3 года — ФГВФЛ

До 24 сентября 2023 года включительно

Банк "Аркада". Фото из открытых источников Банк "Аркада". Фото из открытых источников
Банк "Аркада". Фото из открытых источников

На процедуру полной ликвидации украинского банка "Аркада" уйдет 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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"Начата процедура ликвидации Акционерного общества Акционерного коммерческого банка "Аркада" сроком на три года с 25 сентября 2020 года до 24 сентября 2023 года включительно", — говорится в сообщении.

При этом указано, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления об отзыве банковской лицензии банка.

По данным ФГВФЛ, удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет денег, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка.

Напомним, 20 августа нынешнего года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным после того, как его капитал уменьшился до одной трети от норматива.

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Позже Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных, ввел специальный режим контроля над деятельностью банка и назначил куратора.

После этого суд арестовал главный офис банка "Аркада" в Киеве и земельный участок под ним. Суд также запретил собственнику продавать эти объекты, а госрегистраторам — проводить соответствующую регистрацию.

Известно, что правоохранители расследуют уголовное производство по 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

С 11 сентября ФГВФЛ начал осуществлять выплаты денег вкладчикам АО АКБ "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Вскоре НБУ отозвал банковскую лицензию банка.

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