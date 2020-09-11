ФГВФЛ начал выплаты денег вкладчикам банка "Аркада"

С 11 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал осуществлять выплаты денег вкладчикам (АО АКБ "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Указано, что возмещение денег вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат ФГВФЛ.

Как пояснили в Фонде, для получения денег по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

При этом физические лица-резиденты дополнительно должны предъявить документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика/внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово "отказ").

Отмечается, что возмещение денег вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч грн, независимо от количества вкладов в одном банке.

Как предполагается, более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тысяч грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физлиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

Напомним, 7 сентября суд арестовал президента банка "Аркада" с альтернативой в виде залога в 21 млн гривен. Президента "Аркады" подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" на сумму 50 млн гривен.

Как известно, правоохранители расследуют уголовное производство по 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.