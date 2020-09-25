Банк "Аркада" начали ликвидировать: НБУ отозвал у него лицензию

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО АКБ "АРКАДА".

Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 года №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "АРКАДА".

Напомним, 25 августа Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" в категорию неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимально установленного уровня.

Как сообщалось, 7 сентября суд арестовал президента банка "Аркада" с альтернативой в виде залога в 21 млн гривен. Президента "Аркады" подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" на сумму 50 млн гривен.

Известно, что правоохранители расследуют уголовное производство по 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

С 11 сентября ФГВФЛ начал осуществлять выплаты денег вкладчикам АО АКБ "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.