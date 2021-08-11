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Банки 1 час назад

НБУ признал банк "Земельный капитал" неплатежеспособным

Банк признан неплатежеспособным из-за невыполнения своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

11 августа правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение отнести АО "КБ "Земельный Капитал" в категорию неплатежеспособных.

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение принято из-за невыполнения банком в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

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По информации регулятора, 1 июля 2021 года правление Национального банка Украины, руководствуясь статьей 75 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", приняло решение отнести АО "КБ" Земельный Капитал "в категорию проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов.

Согласно статье 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка.

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Однако единственный владелец АО "КБ" Земельный Капитал "не предоставил финансовой поддержки банка. Доля финучреждения составила 0,04% от чистых активов платежеспособных банков.

В НБУ подчеркнули, что отнесение АО" КБ "Земельный Капитал" в категорию неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодняшний день является устойчивым.

Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тысяч грн, получат свои деньги в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка.

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). В совокупности возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 года составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Напомним, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2021 год.

Ранее в НБУ сообщали, что в 2020 году доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021 года).

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