  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 30 минут назад

В Украине усовершенствовали процедуру ликвидации банков

Парламент одобрил изменение процедуры ликвидации банков

Фото: bankruptcy-ua.com Фото: bankruptcy-ua.com
Фото: bankruptcy-ua.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4546, который предусматривает усовершенствование процедуры ликвидации банков в Украине.

На заседании парламента 29 июня "за" это проголосовали 256 нардепов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что закон совершенствует некоторые вопросы возмещения вреда (убытков) лицами, связанными с банком. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.

Также прописан механизм возврата денег бывшим кредиторам банка после его ликвидации. В законе предусмотрели освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации.

Кроме того, уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников и членов административного совета фонда.

Читайте также:
НБУ ужесточил надзор за участниками небанковского рынка

Ранее глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявлял, что Фонд гарантирования вкладов при ликвидации банков обнаружил выведенных денег на 120 млрд грн и установил 700 связанных с банками и других лиц, которые могут быть причастны к причинению вреда.

Известно, что парламент поддержал соответствующий законопроект №4546 в первом чтении в конце мая 2021 года.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР, Киев).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ разрешил банкам продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню
НБУ разрешил банкам продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню
Доступная ипотека: за неделю количество и сумма кредитов подскочили на 7%
Доступная ипотека: за неделю количество и сумма кредитов подскочили на 7%
Сбой в ПриватБанке: работа госбанка восстановлена, а ошибочно списанные деньги возвращены
Сбой в ПриватБанке: работа госбанка восстановлена, а ошибочно списанные деньги возвращены
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Рада намерена принять закон о национальном сопротивлении, увеличив численность ВСУ

  2. "Готовы помочь": Украина отреагировала на выход Беларуси из "Восточного партнерства"

  3. В Украине перенесли повышение пенсий для людей старше 75 лет

  4. Бизнес на костях. Как устроен первый в Украине завод по переработке отходов животноводства

  5. В Украине повысили пенсии "чернобыльцам"

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...