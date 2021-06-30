В Украине усовершенствовали процедуру ликвидации банков

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4546, который предусматривает усовершенствование процедуры ликвидации банков в Украине.

На заседании парламента 29 июня "за" это проголосовали 256 нардепов.

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Указано, что закон совершенствует некоторые вопросы возмещения вреда (убытков) лицами, связанными с банком. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.

Также прописан механизм возврата денег бывшим кредиторам банка после его ликвидации. В законе предусмотрели освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации.

Кроме того, уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников и членов административного совета фонда.

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Ранее глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявлял, что Фонд гарантирования вкладов при ликвидации банков обнаружил выведенных денег на 120 млрд грн и установил 700 связанных с банками и других лиц, которые могут быть причастны к причинению вреда.

Известно, что парламент поддержал соответствующий законопроект №4546 в первом чтении в конце мая 2021 года.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР, Киев).