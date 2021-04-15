ФГВФЛ ликвидировал банк Януковича

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР, Киев).

Как говорится в сообщении фонда, 14 апреля он внес в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и гражданских формирований запись о прекращении государственной регистрации данного финучреждения как юрлица.

Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а полномочия ФГВФЛ как ликвидатора ВБР прекращенными. Требования кредиторов, не погашенные из-за недостаточности у банка имущества, считаются погашенными.

ВБР был зарегистрирован в 2009 году, входил в ГК "МАКО". Владельцем банка являлся сын президента (2010-2014) Виктора Януковича Александр.

Банк в сентябре 2014 года был признан проблемным в связи с применением санкций Европейского союза к единственному акционеру финучреждения. 27 ноября 2014 года Национальный банк Украины признал его неплатежеспособным. Процедура ликвидации стартовала с 23 декабря 2015 года.

По размеру активов на 1 января 2015 года ВБР с 5,635 млрд грн занимал 36-е место среди тогдашних 158 банков. Ныне в Украине осталось лишь действующих 73 банка.

Напомним, что 4 марта Совет ЕС исключил бывшего вице-премьер-министра (2012-2014) Сергея Арбузова и бывшего министра образования (2010-2014) Дмитрия Табачника из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Януковича, к которым применялись санкции ввиду подозрения их в присвоении государственных средств или активов. Александр Янукович, как и его отец, в списке остались — им санкции продлили на год до 6 марта 2022 года.