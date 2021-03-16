ФГВФЛ возобновляет выплаты вкладчикам Златобанка и банка "Капитал"

С 19 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновит выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "Акционерно-коммерческий банк "Капитал" и ПАО "Златобанк" по договорам банковского вклада и банковского счета (включая карточные счета) в пределах 200 тысяч грн.

Как отмечается в сообщениях фонда, возмещение средств производится через отделения банков-агентов ФГВ, подключенных к его автоматизированной системе выплат.

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Это стало возможным после восстановления фондом контроля над этими банками и обновления соответствующих записей в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей об их пребывании в процедуре прекращения под контролем уполномоченного лица, которому ФГВ делегировал полномочия ликвидатора банка.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться к любому из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физлица-резиденты дополнительно предъявляют документ об их регистрации в Госеестре физлиц-плательщиков налогов.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч грн независимо от количества вкладов в одном банке.

Напомним, 2 февраля ФГВФЛ восстановил контроль над Златобанком, а с 12 февраля — и над банком "Капитал".

Златобанк находился в статусе "зомби-банка" почти два года: бывшие акционеры в феврале 2019 года в судебном порядке добились обжалования решений о признании банка неплатежеспособным и тем самым заблокировали процедуру его ликвидации. Фонд был вынужден остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.

Более того, в июле 2019 года экс-владельцы финучреждения попытались переименовать его в банк "Злато" и начать процедуру обычного банкротства, которая к банкам не применима. Однако, по итогам судебных тяжб, фонду удалось восстановить статус-кво: перерегистрацию признали незаконной, а дело о банкротстве закрыли.

В свою очередь, банк "Капитал" также почти два года был статусе "зомби-банка" из-за судебных тяжб, связанных с попытками экс-владельцев восстановить контроль над финучреждением: в марте 2019 года они попытались сменить юридический адрес банка на Донецк, а его руководителем зарегистрировали назначенное ими лицо.

Отметим, что Златобанк был признан неплатежеспособным еще в феврале 2015 года, а банк "Капитал" — в июле 2015 года.

Вкладчикам Златобанка ФГВФЛ ранее успел выплатить в рамках гарантированного возмещения более 826 млн грн при общей сумме акцептованных требований кредиторов 6,877 млрд грн.

Вкладчики же банка "Капитал" ранее успели получить по своим вкладам 324,5 млн грн в пределах гарантированных 200 тысяч грн (87,5% от общей суммы причитающихся таких выплат). Общая же сумма акцептованных требований кредиторов этого банка составляет 584,8 млн грн.

Ныне "зомби-банками" остаются УкрИнБанк и КСГ Банк. Вкладчикам первого ранее успели выплатить 1,76 млрд грн, второго — лишь около 40 млн.