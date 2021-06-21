Страхование и финуслуги 30 минут назад

НБУ ужесточил надзор за участниками небанковского рынка

Надзор за соблюдением законодательства о защите прав потребителей и законодательства о рекламе в этой сфере будет проводить Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок надзора за соблюдением участниками рынка небанковских финансовых услуг законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и требований законодательства о рекламе.

По информации пресс-службы регулятора, прозрачный механизм осуществления надзора позволит обеспечить раскрытие небанковскими финансовыми учреждениями достоверной информации о финансовых услугах.

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В НБУ отмечают, что нововведение позволит клиентам принимать более взвешенные решения и оценивать все риски, защитит от мошенничества и злоупотреблений, а также будет способствовать ответственному деловому поведению финансовых компаний и повышению доверия населения к финсектору.

Надзор за соблюдением законодательства о защите прав потребителей и законодательства о рекламе в этой сфере будет проводить Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка.

НБУ будет анализировать обращения потребителей финансовых услуг, договора о наличии условий, которые ограничивают или нарушают права потребителя, вебсайтов, контроль за соблюдением законодательства о рекламе, сотрудничества с другими органами в пределах своей компетенции.

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Кроме этого, Нацбанк будет контролировать устранение выявленных нарушений и проводить учет предоставленных регулятором рекомендаций участникам рынка.

В случаях выявления нарушений законодательства НБУ будет применять меры воздействия к участникам небанковского рынка или налагать административные взыскания на руководство этих финучреждений или штрафные санкции в случаях, предусмотренных законодательством.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирование рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

 

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