О своих владельцах отчитались всего 7% участников небанковского рынка — НБУ

За полтора месяца с даты вступления в силу Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг только 7% участников небанковского рынка подали в Национальный банк Украины (НБУ) документы о своей структуре собственности.

Как сообщает пресс-служба НБУ, свои структуры собственности раскрыли 15 страховщиков и 89 финансовых компаний. Компании, которые пока не подали документы, имеют для этого еще две недели, а именно до 17 июня 2021 года.

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Нацбанк напоминает участникам небанковского рынка о сроках и о важности своевременного представления полного пакета документов.

"Став новым регулятором, Национальный банк начал работать над фундаментом для формирования платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине. Одним из ключевых принципов этого является обеспечение прозрачности небанковского рынка, раскрытие структур собственности его участников. Срок, установленный для раскрытия структур собственности, уже подходит к своему концу, и сегодня мы впервые публикуем информацию о структуре собственности тех участников небанковского рынка, которые уже подали в Национальный банк полные пакеты документов", — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Также Национальный банк на своем вебсайте создал страницу "Структуры собственности поставщиков финансовых услуг", где будет публиковаться информация о структуре собственности небанковских финансовых учреждений. Уже сейчас можно ознакомиться со структурами собственности компаний, которые первыми их раскрыли.

Кроме того, на специальном лендинге "Прозрачный рынок небанковских финуслуг" сегодня появился расширенный перечень ответов на самые распространенные вопросы от участников рынка о раскрытии структур собственности.

Напомним, Национальный банк 14 апреля 2021 года утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и определил критерии их прозрачности.

Так, участники небанковского рынка получили два месяца, чтобы подать пакет документов о своих реальных владельцах. Представители финуслуг, чьи структуры собственности не соответствуют требованиям, должны подать в Национальный банк документы о структуре собственности, а также дополнительно предоставить описание мероприятий по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями регулятора.

После этого они будут иметь около четырех месяцев для исправления ситуации. Однако в случае неустранения проблем Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий финансового учреждения.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирование рынка кредитования финансовыми компаниями".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

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