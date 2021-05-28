НБУ отозвал лицензии у семи страховых компаний за непредставление финотчетности

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам внеплановых инспекционных проверок принял решение об отзыве (аннулирования) у семи страховых компаний всех лицензий на проведение деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующие решения правление Нацбанка приняло на заседании 27 мая.

В частности, лицензии отозваны у следующих страховых компаний:

ОДО "СК "ЕСГ";

ОДО "СК "Афина-авто";

ЧАО "СК "Велс";

ОДО "СК "Мега Полис";

ОДО "СК "Доминанта";

ОДО "СК "Честно-страхование";

ОДО "СК "Гермес".

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По информации НБУ, департамент выездных проверок Национального банка в течение марта этого года совершил внеплановые инспекционные проверки этих семи страховщиков. В результате проверок установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, так как сотрудники НБУ не были допущены к их проведению, а уполномоченный представитель интересов страховщика отсутствовал в течение первого дня проверки.

В НБУ отмечают, что отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в том числе из-за отсутствия в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финучреждения, является основанием для применения меры воздействия. А именно — отзыв (аннулирование) лицензии на проведение деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Это предусмотрено требованиями действующего законодательства, в частности Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Решение о применении мер воздействия вступают в силу со дня их принятия. С этого момента эти страховые компании не имеют права заключать новые договоры страхования.

В то же время отзыв лицензии не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по уже заключенным на данный момент договорам о предоставлении финансовых услуг.

В НБУ добавили, что 2 апреля комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Нацбанка принял решение применить меры воздействия к шести из семи указанных выше страховщиков, а именно — временно остановить все их лицензии. Речь идет о страховых компаниях Афина-авто", "Гермес", "Доминанта", "Мега Полис", "Честно-Страхование" и "Велс".

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В начале марта в отношении указанных страховщиков Национальный банк составил акты о правонарушениях за непредставление (неполное представление) отчетности за 9 месяцев 2020 года.

Страховщики должны были устранить нарушения, ставшие причиной временной остановки лицензий, в срок до 5 мая 2021 года.

Однако по состоянию на дату принятия соответствующих решений об аннулировании лицензий страховщики не предоставили информацию об устранении нарушений, которые стали причиной для временной остановки лицензий.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирование рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.