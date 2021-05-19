Политика 50 минут назад

НБУ исключил из реестров восемь участников финрынка

Среди них — ряд лизинговых компаний, у которых не было лицензий

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины исключил из реестров "Первую страховую компанию" из-за отсутствия у нее действующих лицензий, а также еще семь компаний на основании их заявлений. Как говорится в сообщении регулятора, такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 мая.

"Все лицензии упомянутого страховщика были аннулированы 7 мая на основании его собственного заявления. Компания сообщила, что не имеет невыполненных или просроченных обязательств перед страхователями по состоянию на 22 апреля. После исключения из реестра страховая компания окончательно потеряла статус финансового учреждения", — отметили в НБУ.

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Кроме того, ООО "ФК "Артфинброк" и ООО "Сильвергейт Юкрейн" исключены из реестра финучреждений, а ООО "Бизнес Лизинг Альянс", ООО "Лизинг Украина", ООО "Межрегиональная Лизинговая Компания" и ООО "Хайтеклизинг" — из реестра юрлиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги.

Также исключено из госреестра страховых и перестраховочных брокеров ООО "Страховой Брокер Меркурий". При этом у четырех из перечисленных компаний не было лицензий на предоставление финуслуг (это "Сильвергейт Юкрейн", "Бизнес Лизинг Альянс", "Межрегиональная Лизинговая Компания" и "Хайтеклизинг").

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НБУ также отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финуслуг в целом у 16 учреждений на основании их собственных заявлений.

В частности, центробанк отозвал все лицензии у ООО "ФК "Артфинброк", ООО "Лизинг Украина", ООО "Вутек-Инвест", ПО "Ломбард-Капитал Дерецкий и Компания", ООО "ФК "Модена" и у ООО "Украинская Межрегиональная Финансовая Компания".

Помимо этого, НБУ отозвал лицензии на предоставление гарантий у ООО "ФК "Гаронна", ООО "Гроус Финанс", ООО "ФК "Дабл Профит", ООО "ФК "Комфорт Капитал", ООО "ФК "Кредо-Аверс", ООО "ФК "Манибигут" и ООО "Фин-Сервис".

Нацбанк также аннулировал лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу у ООО "Кредитпроминвест", ООО "ФК "Топ1" и ООО "ФК "Традиция".

Регулятор напоминает при этом, что отзыв лицензии не лишает финучреждения требования выполнить все свои обязательства по договорам о предоставлении финуслуг.

Напомним, что 30 апреля НБУ также отозвал (аннулировал) лицензии у 14 финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

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