14 украинских финкомпаний добровольно решили отказаться от лицензий

30 апреля 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) отозвал (аннулировал) лицензии у четырнадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.
Как сообщает пресс-служба регулятора, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании решил отозвать все имеющиеся лицензии:
– у ООО "Богдан-Авто Киев" лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;
– у страховой компании "СК Роксолана" 15 лицензий на проведение страховой деятельности;
– у кредитного союза "Шанс" две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе, и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения.
Кроме этого, в НБУ дополнительно сообщили, что в 2020 году объем страховых премий ОДО "СК Роксолана" составил 1,7 млн грн 2020 года, а стоимость активов — 42,6 млн грн (по состоянию на 31 декабря 2020 года).
Доля компании по страховым премиям на рынке составляла 0,004% от общего объема. Компания занималась преимущественно медицинским страхованием (непрерывное страхование здоровья).
При этом, доля премий от этого вида страхования в валовых страховых премиях на 31 декабря 2020 года составляла 40,2%, от страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного) — 21,4%, от страхования кредитов (в том числе ответственности заемщика за непогашение кредита) — 16,6%.
Компания сообщила, что не имеет невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями. Обязательства КС "Шанс" по состоянию на 1 января 2021 года составляли 762,7 тысяч грн (0,05% от объема рынка), а его активы — 1,26 млн грн (0,05% от объема рынка).
Кроме этого, Нацбанк отозвал лицензии на предоставление гарантий таких компаний:
– "Алькор";
– "Инком финанс";
– "Интайм финанс";
– "Капитал джиринг";
– "Капитал-финанс"
– "Парадайз финанс";
– "Спектр";
– "Такт";
– "Тройка Капитал";
– "Фактор Плюс";
– "Флексис".
В НБУ отметили, что эти финкомпании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.
Национальный банк ранее напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Более 40% финансовых компаний-гарантов из 310 лицензированных по состоянию на 1 января 2021 не соблюдали требований нормативов и имели хотя бы один невыполненный норматив.
Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирование рынка кредитования финансовыми компаниями".
Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.
Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.
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