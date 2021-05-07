14 украинских финкомпаний добровольно решили отказаться от лицензий

30 апреля 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) отозвал (аннулировал) лицензии у четырнадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании решил отозвать все имеющиеся лицензии:

– у ООО "Богдан-Авто Киев" лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;

– у страховой компании "СК Роксолана" 15 лицензий на проведение страховой деятельности;

– у кредитного союза "Шанс" две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе, и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения.

Кроме этого, в НБУ дополнительно сообщили, что в 2020 году объем страховых премий ОДО "СК Роксолана" составил 1,7 млн грн 2020 года, а стоимость активов — 42,6 млн грн (по состоянию на 31 декабря 2020 года).

Доля компании по страховым премиям на рынке составляла 0,004% от общего объема. Компания занималась преимущественно медицинским страхованием (непрерывное страхование здоровья).

Читайте также: С 30 апреля за всеми участниками финансового рынка неустанно следит НКЦБФР

При этом, доля премий от этого вида страхования в валовых страховых премиях на 31 декабря 2020 года составляла 40,2%, от страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного) — 21,4%, от страхования кредитов (в том числе ответственности заемщика за непогашение кредита) — 16,6%.

Компания сообщила, что не имеет невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями. Обязательства КС "Шанс" по состоянию на 1 января 2021 года составляли 762,7 тысяч грн (0,05% от объема рынка), а его активы — 1,26 млн грн (0,05% от объема рынка).

Кроме этого, Нацбанк отозвал лицензии на предоставление гарантий таких компаний:

– "Алькор";

– "Инком финанс";

– "Интайм финанс";

– "Капитал джиринг";

– "Капитал-финанс"

– "Парадайз финанс";

– "Спектр";

– "Такт";

– "Тройка Капитал";

– "Фактор Плюс";

– "Флексис".

Читайте также: На небанковский рынок Украины зашли пять финкомпаний

В НБУ отметили, что эти финкомпании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.

Национальный банк ранее напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Более 40% финансовых компаний-гарантов из 310 лицензированных по состоянию на 1 января 2021 не соблюдали требований нормативов и имели хотя бы один невыполненный норматив.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирование рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

Источник фото: Depositphotos.