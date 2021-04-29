На небанковский рынок Украины зашли пять финкомпаний

Национальный банк Украины (НБУ) внес в Государственный реестр финансовых учреждений пять новых участников рынка.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет об обществах с ограниченной ответственностью (ООО) "ФК "Поток", "ФК "Бэст Финанс", "Диамант+", "ФК "Футура Финанс" и "ФК "Интенсивные финансы".

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В НБУ отмечают, что эти решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 16 апреля 2021 года.

Все вышеупомянутые банки получили лицензии на предоставление ряда финансовых услуг.

Так, финкомпания "Поток" получила три лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.

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"ФК "Бест Финанс" получило одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в том числе, и на условиях финансового кредита. Такую же лицензию получила компания "Диамант+" получило лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредит;

ВК Футура Финанс " получила три лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу;

Три лицензии получило также ООО "ФК "Интенсивные финансы" — на услуги по финансовому лизингу, на предоставление денег в кредит, включая финансовый кредит, а также на предоставление услуг по факторингу.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.