Страхование и финуслуги 1 час назад

Нацбанк приостановил работу 14 кредитных союзов

К большинству кредитных союзов применены меры воздействия из-за непредставления финансовой отчетности

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение применить меры воздействия к 14 кредитным союзам (КС).

Как сообщает пресс-служба регулятора, такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял на заседании 9 апреля 2021.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, к 10 кредитным союзам применена мера воздействия в виде временного приостановления всех действующих лицензий за непредставление отчетности.

Речь идет о таких кредитных союзах: КС "Черновцы", КС "Самопомощь", КС "Кредитно-депозитный центр Профессионал", КС "Лагвис", КС ЗСКС, КС "АВС Кредит", КС "ЮК Демос", КС "Землевладелец", КС "Партнер-Кредит", КС "Черниговский кредит".

Эти кредитные союзы должны в срок до 20 мая 2021 года устранить нарушения, ставшие причиной временной остановки лицензий.

Читайте также:
НБУ отобрал лицензии у четырех кредитных союзов

К двум кредитным союзам из-за непредставления отчетности НБУ потребовал принять меры для устранения нарушений.

Речь идет о кредитных союзах "Первый диалог" и "Еврокредит". Они обязаны устранить нарушения до 20 мая 2021 года.

На момент применения меры воздействия эти кредитные союзы уже имеют остановленные лицензии.

Вышеперечисленные кредитные союзы в частности не подали в Национальный банк:

– отчетность за первое полугодие и девять месяцев 2020 года;

– аудиторский отчет о проведении обязательного аудита финансовой отчетности за 2019 год.

Кроме КС "Черновцы", который не подал отчетность за девять месяцев и за 2020 год.

Зафиксированные нарушения выявлены по результатам дистанционного надзора во втором полугодии 2020 года. Вышеупомянутые кредитные союзы тоже не отчитались в Нацбанк и в 2020 году.

Кредитному союзу "Наши люди" временно остановлена ​​одна из ее лицензий — на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения.

Кредитный союз обязан устранить нарушения в срок до 30 июня 2021 года. Такое решение Национального банка Украины обусловлено несоблюдением обязательных финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами состоянию на 30 сентября 2020 года.

Читайте также:
НБУ хочет, чтобы кредитные союзы и страховщики жизни присоединились к ФГВФЛ к 2023 году

Речь идет о несоблюдении норматива достаточности капитала (К2), несоблюдении нормативного значения норматива концентрации кредитных рисков (К4) и несоблюдении требования по ограничению доли непроизводительных активов.

По результатам анализа отчетности 2020 года кредитный союз продолжает и в дальнейшем нарушать указанные выше нормативы и ограничения. Соблюдение норматива достаточности капитала (К2) особенно важно в деятельности кредитного союза, поскольку обеспечивает запас капитала, который способен поглощать возможные убытки кредитного союза в процессе ее деятельности и защищать, как взносы на депозитные счета, так и дополнительные паевые взносы членов кредитного союза.

В НБУ отмечают, что КС "Наши люди" — один из крупнейших кредитных союзов на рынке кредитной кооперации с объемом активов 101,7 млн грн.

Кроме этого, Нацбанк отдельно выделяет КС "Громада". НБУ временно приостановил ему все лицензии из-за нарушения финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами кредитных союзов.

Кредитный союз находится в очень тяжелом финансовом положении. Кроме нарушения нормативов в Национальный банк поступали многочисленные жалобы вкладчиков этого финучреждения о невыполнении законных требований членов по возврату взносов (вкладов).

КС "Громада", расположенное в городе Херсон, является одним из крупнейших по размеру кредитных союзов Украины, и одним из немногих союзов, кто предоставлял услуги по кредитованию сельского хозяйства.

Читайте также:
В Раде хотят принять новый закон о финансовых услугах и небанковском рынке

Однако ухудшение финансового состояния в 2020 году из-за резкого роста просроченной задолженности по кредитам и недостаточная капитализация союза, а также недостаточно взвешенная кредитно-депозитная политика привели к неспособности кредитного союза выполнять обязательств перед своими членам по взносам (вкладам) на депозитные счета.

Решение о применении меры воздействия к КС "Громада" вступает в силу 10 апреля 2021 года. С этого момента и до прекращения нарушений кредитный союз теряет право заключать новые кредитные и депозитные договора.

Также он теряет право заключать договора, которые увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам. Кредитному союзу необходимо в срок до 30 июня 2021 года устранить нарушения, ставшие причиной приостановки лицензий.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Старейшая фондовая биржа Украины лишилась лицензии
Старейшая фондовая биржа Украины лишилась лицензии
НБУ будет рефинансировать банки под залог облигаций "Укравтодора"
НБУ будет рефинансировать банки под залог облигаций "Укравтодора"
НБУ запустил чат-бот для обратной связи с гражданами
НБУ запустил чат-бот для обратной связи с гражданами
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Как все успевать, не перерабатывая? 20 простых и работающих приемов успешных людей

  3. Шмыгаль предложил Кличко покинуть должность главы КГГА

  4. 36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину

  5. Под Киевом перевернулась фура с жидким кислородом (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...