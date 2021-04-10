Нацбанк приостановил работу 14 кредитных союзов

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение применить меры воздействия к 14 кредитным союзам (КС).

Как сообщает пресс-служба регулятора, такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял на заседании 9 апреля 2021.

В частности, к 10 кредитным союзам применена мера воздействия в виде временного приостановления всех действующих лицензий за непредставление отчетности.

Речь идет о таких кредитных союзах: КС "Черновцы", КС "Самопомощь", КС "Кредитно-депозитный центр Профессионал", КС "Лагвис", КС ЗСКС, КС "АВС Кредит", КС "ЮК Демос", КС "Землевладелец", КС "Партнер-Кредит", КС "Черниговский кредит".

Эти кредитные союзы должны в срок до 20 мая 2021 года устранить нарушения, ставшие причиной временной остановки лицензий.

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К двум кредитным союзам из-за непредставления отчетности НБУ потребовал принять меры для устранения нарушений.

Речь идет о кредитных союзах "Первый диалог" и "Еврокредит". Они обязаны устранить нарушения до 20 мая 2021 года.

На момент применения меры воздействия эти кредитные союзы уже имеют остановленные лицензии.

Вышеперечисленные кредитные союзы в частности не подали в Национальный банк:

– отчетность за первое полугодие и девять месяцев 2020 года;

– аудиторский отчет о проведении обязательного аудита финансовой отчетности за 2019 год.

Кроме КС "Черновцы", который не подал отчетность за девять месяцев и за 2020 год.

Зафиксированные нарушения выявлены по результатам дистанционного надзора во втором полугодии 2020 года. Вышеупомянутые кредитные союзы тоже не отчитались в Нацбанк и в 2020 году.

Кредитному союзу "Наши люди" временно остановлена ​​одна из ее лицензий — на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения.

Кредитный союз обязан устранить нарушения в срок до 30 июня 2021 года. Такое решение Национального банка Украины обусловлено несоблюдением обязательных финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами состоянию на 30 сентября 2020 года.

Речь идет о несоблюдении норматива достаточности капитала (К2), несоблюдении нормативного значения норматива концентрации кредитных рисков (К4) и несоблюдении требования по ограничению доли непроизводительных активов.

По результатам анализа отчетности 2020 года кредитный союз продолжает и в дальнейшем нарушать указанные выше нормативы и ограничения. Соблюдение норматива достаточности капитала (К2) особенно важно в деятельности кредитного союза, поскольку обеспечивает запас капитала, который способен поглощать возможные убытки кредитного союза в процессе ее деятельности и защищать, как взносы на депозитные счета, так и дополнительные паевые взносы членов кредитного союза.

В НБУ отмечают, что КС "Наши люди" — один из крупнейших кредитных союзов на рынке кредитной кооперации с объемом активов 101,7 млн грн.

Кроме этого, Нацбанк отдельно выделяет КС "Громада". НБУ временно приостановил ему все лицензии из-за нарушения финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами кредитных союзов.

Кредитный союз находится в очень тяжелом финансовом положении. Кроме нарушения нормативов в Национальный банк поступали многочисленные жалобы вкладчиков этого финучреждения о невыполнении законных требований членов по возврату взносов (вкладов).

КС "Громада", расположенное в городе Херсон, является одним из крупнейших по размеру кредитных союзов Украины, и одним из немногих союзов, кто предоставлял услуги по кредитованию сельского хозяйства.

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Однако ухудшение финансового состояния в 2020 году из-за резкого роста просроченной задолженности по кредитам и недостаточная капитализация союза, а также недостаточно взвешенная кредитно-депозитная политика привели к неспособности кредитного союза выполнять обязательств перед своими членам по взносам (вкладам) на депозитные счета.

Решение о применении меры воздействия к КС "Громада" вступает в силу 10 апреля 2021 года. С этого момента и до прекращения нарушений кредитный союз теряет право заключать новые кредитные и депозитные договора.

Также он теряет право заключать договора, которые увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам. Кредитному союзу необходимо в срок до 30 июня 2021 года устранить нарушения, ставшие причиной приостановки лицензий.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.