За месяц финансовый рынок Украины покинуло 48 компаний

В апреле 2021 года количество участников небанковского финансового рынка Украины уменьшилось с 2002 участников (на 31 марта) до 1 971 (по состоянию на 30 апреля).

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), такое значительное уменьшение связано с принудительным исключением тех участников рынка, которые не имели никаких лицензий.

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По данным НБУ, финансовый рынок покинули четыре ломбарда, 18 финансовых компаний, пять кредитных союзов, 16 страховых компаний и два страховых брокера.

В частности, 28 компаний из них были исключены, так как у них не было ни одной действующей лицензии. Также в апреле отменена регистрация внутрибанковской платежной системы "Деньги молнией", платежной организацией которой был АО "Кредобанк".

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На сегодняшний день небанковский рынок состоит из 173 (ранее было 188) рисковых (non-life) и 19 (20) лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 288 ломбардов (292), 311 кредитных союзов (316), 146 лизинговых компаний (144), 971 финансовой компании (977), 63 страховых брокеров (65).

К этому времени в Украине работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

При этом в апреле Нацбанк зарегистрировал 12 новых финансовых компаний и две лизинговые компании.

В течение прошлого месяца в НБУ поступило 537 запросов от участников рынка. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей — 450. Количество запросов кредитных союзов составило 27 и страховщиков — 60.

За этот же период количество запросов на аннулирование лицензий увеличилось на 54%, если сравнить с мартом. В то же время было выдано почти вдвое больше новых лицензий, чем в марте.

Также в апреле в реестры было включено на пять компаний больше, чем в прошлом месяце.

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По состоянию на 30 апреля Национальным банком приняты решения:

об опосредованном приобретении ООО "Русский Стандарт-Инвест" существенного участия в размере 14,643582% уставного капитала АО "Банк Форвард" в результате проведения внутригрупповой реструктуризации;

приобретении Томашом Фиалой существенного участия в АО "Юнекс Банк" в размере 75,01% уставного капитала по ряду компаний группы Dragon Capital;

приобретении Иваном Свитеком существенного участия в АО "Юнекс Банк" в размере 24,99% уставного капитала банка;

согласовании приобретения существенного участия в небанковских учреждениях (12) и увеличении существенного участия (1);

отказе в согласовании приобретения существенного участия в небанковских учреждениях (3);

согласовании руководителей банков (20);

отказе в согласовании руководителей банков (3);

признании руководителя банка таким, что не соответствует требованиям (1);

выдаче лицензий финансовым компаниям (16), лизинговым компаниям (1);

отказе в выдаче лицензий финансовым компаниям (3);

аннулировании всех лицензий кредитных союзов (3), ломбардов (2), финансовых компаний (5), страховых компаний (5), лизинговых компаний (1) (по инициативе заявителя);

аннулировании части имеющихся лицензий финансовых компаний (21) (по инициативе заявителя);

включении в ГРФУ финансовых компаний (12);

включении в реестр лизингодателей (2);

исключении из ГРФУ кредитных союзов (4), ломбардов (3), финансовых компаний (6), страховых компаний (2) из реестра страховых и перестраховочных брокеров (2) (по инициативе заявителя);

исключении из ГРФУ кредитных союзов (1), ломбардов (1), финансовых компаний (12), страховых компаний (14) (принудительно);

отказе во включении в ГРФУ (2);

назначении доверенных лиц в небанковских финансовых учреждениях (11);

реорганизации небанковских финансовых учреждений (1).

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Ранее сообщалось, что 30 апреля 2021 года Национальный банк Украины аннулировал лицензии у четырнадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.