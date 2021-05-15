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20 минут назад

НБУ установил для банков переходный период для передачи финотчетности

Постановление вступает в силу с 15 мая и действует до 31 декабря 2021 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) установил переходный период для обеспечения формирования и представления банками финансовой отчетности на основе таксономии по международным стандартам в едином электронном формате.

Как сообщает пресс-служба регулятора, банкам продлен до 31 декабря 2021 года срок предоставления финансовой и консолидированной отчетности за 2020 год, промежуточной отчетности за I квартал 2021 года, за первое полугодие и за девять месяцев 2021 года, составленной на основе таксономии по международным стандартам в едином электронном формате.

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При этом, Нацбанк не будет применять к банкам мер воздействия в течение этого года за нарушение сроков представления финотчетности.

Такие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 13 мая 2021 года №39 "О составлении и представлении финансовой отчетности на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате".

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Постановление вступает в силу с 15 мая и действует до 31 декабря 2021 года.

Таксономия финансовой отчетности — состав статей и показателей финансовой отчетности и ее элементов, подлежащих раскрытию, а также взаимосвязей между ними и другими элементами таксономии.

XBRL (EXtensible Business Reporting Language — расширяемый язык деловой отчетности") — это открытый стандарт обмена деловой информацией. В западных странах он является общепризнанным стандартом для представления финансовой отчетности по МСФО и GAAP США в электронном виде.

Напомним, в начале марта Кабинет министров расширил перечень наборов данных, подлежащих обязательной публикации в форме открытых данных

Ключевой задачей документа является все же публикация в форме открытых данных финансовой отчетности, что является требованием Плана выполнения соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Источник фото: Depositphotos.

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