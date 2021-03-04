Кабмин сделал обязательной публикацию финотчетности в виде открытых данных

Кабинет министров расширил перечень наборов данных, подлежащих обязательной публикации в форме открытых данных. Как сообщает Министерство цифровой трансформации, такое решение правительство приняло на заседании 3 марта.

Соответствующие изменения внесены в постановление №835 от 21 октября 2015 года. Как отмечают в Минцифры, новая редакция документа расширяет перечень обязательных к публикации наборов до более 100.

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"Среди приоритетных — данные строительной деятельности, данные земельного кадастра и задолженности по ЕСВ. Это также данные финансовой отчетности, данные о количественном составе вакцин от Covid-19, информация о количестве свободных койко-мест в больницах с запасами кислорода и тому подобное", — говорится в сообщении.

При этом в министерстве отмечают, что ключевой задачей документа является все же публикация в форме открытых данных финансовой отчетности, что является требованием Плана выполнения соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

"Технологии позволяют бороться с коррупцией. Сегодня был принят исторический документ. Он открывает новые наборы данных, которые имеют высокий антикоррупционный, социальный и экономический эффект. Это будет влиять на прозрачность процессов в Украине. Журналисты и общественность смогут использовать открытую информацию, чтобы находить коррупционные риски и контролировать государственные и коммунальные органы власти", — прокомментировал министр Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что благодаря этому решению каждый гражданин Украины сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием всех компаний и размерами выплат налогов в бюджет Украины.

Чиновник анонсировал, что в ближайшее время Минцифры совместно с партнерами запустят портал "Дія. Открытые данные". На платформе можно будет пройти обучение как онлайн, так и офлайн — будет проведена серия практических тренингов для различных аудиторий.

В ведомстве отмечают, что сервисами на основе открытых данных сейчас пользуются от 1,5 млн до 5 млн украинцев. В частности, уже сегодня с помощью платформы "Є Ліки" можно проверить наличие медикаментов, которые могут получить пациенты бесплатно в конкретном регионе и в конкретной больнице.

В декабря 2019 года были открыты данные реестра Госархстройинспекции, а в июне 2020 года Минцифры запустило новый Реестр строительной отрасли. На основе этих данных созданы сервис Urbandata и чат-бот Dabibot, благодаря которым любой человек может проверить разрешения на строительство. Инвесторы же могут избежать вложений в рисковые объекты недвижимости, воспользовавшись сервисами Monitor.Estate, Bild.ua.

Напомним, что с 1 марта в Украине открылась запись на вакцинацию от Covid-19 через мобильное приложение "Дія".