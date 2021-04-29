Открытые данные: Кабмин обязал все компании раскрыть свою финотчетность

Кабинет министров Украины вынес постановление № 835, согласно которому более тысячи наборов данных станут общедоступными и с ними сможет ознакомиться любой гражданин.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (Минцифра), в открытый доступ поступят финансовая отчетность компаний, сведения земельного кадастра и база данных по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Кроме этого, на Едином государственном веб-портале набора данных — "Сведения о транспортных средствах и их владельцах" — появится раздел с VIN-номерами.

Постановление закрепляет принципы Международной хартии открытых данных, в частности, принцип "открытости по умолчанию". А также вводится понятие информационного аудита, который предписывает распространителям информации минимум раз в год проводить информационный аудит и публиковать его результаты.

По информации Минцифры, согласно постановлению, открытыми должны стать следующие данные:

– финансовая отчетность субъектов хозяйствования государственного и коммунального сектора экономики;

– годовые сводные финансовые показатели выполнения планов предприятий государственного и коммунального сектора экономики;

– информация о зарегистрированных транспортных средствах (включая VIN номера);

– сведения земельного кадастра;

– информация из Единого реестра бюро кредитных историй;

– государственный реестр печатных средств массовой информации и информационных агентств.

Постановление также предусматривает создание центра компетенций в сфере открытых данных — портала "Дія. Відкриті дані", который Минцифра пообещала представить уже этой весной на Diia Summit. Центр компетенций соберет информацию о работе с открытыми данными, как для распорядителей и IТ-специалистов, так и для обычных пользователей.

Напомним, в начале марта Кабинет министров расширил перечень наборов данных, подлежащих обязательной публикации в форме открытых данных.

Ключевой задачей документа является все же публикация в форме открытых данных финансовой отчетности, что является требованием Плана выполнения соглашения об ассоциации с Европейским союзом.