НБУ обязал небанковские финучреждения Украины раскрыть своих владельцев

Небанковские финансовые учреждения Украины до 17 июня должны раскрыть свои структуры собственности и опубликовать их на собственных сайтах.

Соответствующие требования утвердил Национальный банк, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, нормы касаются всех небанковских финучреждений, кроме кредитных союзов, а также лизингодателей и операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Также для получения лицензии Нацбанка нужно будет раскрывать своих владельцев и связи между ними.

Предполагается, что требования заработают с 17 апреля 2021 года, а до 17 июня финучреждения должны раскрыть свои структуры собственности.

Кроме того, к 17 октября компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.

Среди основных требований к прозрачности структур собственности регулятор определил следующие:

- компании должны отражать информацию о всех владельцах существенного участия и ключевых участников. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления;

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- все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о получении существенного участия, так и его увеличения;

- в структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

В случае несоответствия структуры собственности требованиям, регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации.

В то же время, в случае их неустранения, "Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий, выданных учреждению или лицу".

Напомним, в Нацбанке хотят, чтобы кредитные союзы и компании по страхованию жизни присоединились к 2023 году к Фонду гарантирования вкладов физлиц.