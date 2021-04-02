Финансы 1 час назад

НБУ приостановил все лицензии семи страховым компаниям

Ряд небольших компании перестали подавать отчетность, а три из них имели также проблемы с соблюдением нормативов Нацбанка

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины решил применить к семи небольшим страховым компаниям меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования в связи с нарушениями в предоставлении отчетности.

Как говорится в сообщении регулятора, такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял на заседании 2 апреля.

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Мера воздействия применены ОДО "СК "Афина-Авто" (код ЕГРПОУ 39380534), ЧАО "СК "Велс" (19022263), ОДО "СК "Мега Полис" (42369128), ОДО "СК "Доминанта" (35850814), ОДО "СК "Бизнес Страхование" (39682694), ОДО "СК "Честно-Страхование" (39989758) и ОДО "СК "Гермес" (41408223).

По этим страховщикам Нацбанк в начале марта составил акты о правонарушениях за непредставление (неполное представление) отчетности за 9 месяцев 2020 года.

Акты были составлены по результатам дистанционного надзора во втором полугодии 2020 года, а именно по контролю за выполнением страховщиками обязанности подавать отчетность в НБУ и в связи с выявлением нарушений нормативно-правовых актов.

Страховщики имеют право в течение семи дней предоставить НБУ возражения/объяснения относительно совершенных нарушений, однако регулятор указанных возражений и объяснений не получил.

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По состоянию на 2 апреля эти страховщики так и не подали отчетность за январь-сентябрь 2020 года, то есть нарушения, зафиксированные в актах, не были устранены. Кроме того, указанные компании не подали отчетность даже за первое полугодие 2020 года, кроме СК "Велс", и за 2020 год.

НБУ напоминает, что страховщики обязаны ежеквартально представлять финансовую отчетность и другие отчетные данные, а также давать необходимые объяснения относительно отчетных данных.

Более того, из семи упомянутых страховщиков три компании были нарушителями обязательных нормативов платежеспособности и достаточности капитала на последнюю дату, на которую они отчитались.

Решение о применении мер воздействия вступает в силу 3 апреля. С этого момента и до прекращению нарушений данные СК теряют право заключать новые договоры страхования и договоры страхования, которые увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам.

Страховщики могут в течение месяца, до 5 мая, устранить нарушения и представить НБУ отчет об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это.

При этом НБУ отмечает, что доля указанных семи компаний на рынке несущественна: в последние периоды, когда они отчитывались, средний объем привлеченных ими страховых премий был 3-5 млн грн, в некоторые периоды компании вообще не осуществляли деятельность.

Отметим при этом, что в Нацбанке хотят, чтобы кредитные союзы и компании по страхованию жизни присоединились к 2023 году к Фонду гарантирования вкладов физлиц.

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